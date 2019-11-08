Masterchef Bedri Usta kimdir? Kebapçı Bedri Usta kimdir, kaç yaşında?

Masterchef Bedri Usta kimdir? Kebapçı Bedri Usta kimdir? merak ediliyor. 7 Kasım Masterchef Masterclass bölümünde Somer Şef ile birlikte eğitim veren Bedri Usta, izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz sezon da Masterchef'te Masterclass eğitimi veren Bedri Usta bu sezon da ödül oyununu kazanan Mavi takıma eğitim verdi.

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan Mavi takım yarışmacıları Cemre, Suna, Kıvanç, Yasin, Mustafa ve Alican eğitim alan isimler olarak sıralandı. Yarışmacılar Somer Şef ile Kebapçı Bedri Usta'nın anlattıklarını can kulağıyla dinleyerek istedikleri yemekleri en güzel şekilde yaparak Masterclass ödülünü almak için yarıştılar. Masterclass ödülünü kazanan isim Cemre oldu.

MASTERCHEF KEBAPÇI BEDRİ USTA'NIN HİKAYESİ

1970 yılında elektriği, suyu, yolu olmayan Mardin’in Dargeçit ilçesinin Altı yol köyünde dünyaya geldi. On bir kardeşin iki numarasıydı. Baba çok fakir olduğu için onu 7 yaşında bir akrabasının yanına Adana ya gurbete yollar. Sabahları saat 04:00 de Adana Karasoku mahallesinde Tenekecilerin içi İstanbul Kebap evinde işe başladı.

Yedi yaşında bir çocuk olmasına rağmen, oldukça ağır olan bulaşık yıkama, bardak yıkama soğan sarımsak soyma işlerini yapıyordu. Hatta günlük 200 kg soğan, 200 kg sarımsak soymak onun için çok kolaydı. Ama çocuktu, çok bunalmasına rağmen iş azmi başarma isteği o günlerden belliydi.

KEBAPÇI BEDRİ USTA KİMDİR?

Bedri Usta 1970 yılında Mardin’in Dargeçit ilçesinin Altıyol köyünde dünyaya geldi. On bir kardeşin iki numarasıydı. Baba çok fakir olduğu için onu 7 yaşında bir akrabasının yanına Adanaya gurbete yollar.

Askerlik dönüşünde bir daha işçilik yapmak istemiyordu. Adanada bir sokak arasında kebap tablası açarak işe başladı. Müşterisi oldukça fazlaydı. Elinin lezzeti, işinin azmi kendini belli ediyordu.

1992 yılında Adana Yüzevler Kebapçısını kardeşleriyle ortak açtı.

İlk iş yerini Kadıköy Tütüncü Mehmet Efendi caddesinde İstanbul Adana Yüzevler Kebap olarak açtı. Daha sonra sırasıyla;

2002 yılında Etiler Yüzevler Kebap,

2005 yılında Sahrayı Cedid Adana Dostlar,

2008 yılında Maslak Adana Yüzevler, birbirini izledi.

2011 yılında Kadıköy Çiftehavuzlar da Bedri usta ocakbaşını açtı.

2012 yılında Caddebostan Bedri usta Döner Lahmacun, yine aynı isim altında Suadiye Ayşeçavuş Ocak başını açtı,

2013 yılında Bodrum Ortakentte bulunan Bodrum Bedri ustayı,

2014 yılında yine Kadıköyde bulunan Kalamış Bedri usta ocakbaşını,

Yine 2014 ün haziran ayında Suadiyede 9.cu yeri olan Bedri usta ocakbaşını, takip eden yılın ağustos ayında Bostancı Bedri usta ocakbaşını, ekim ayında Nısh Adalar Bedri usta ocakbaşını açarak hem bir sürü insanı istihdam etmiş hemde sanat, magazin, iş camiasından bir çok ünlüye hizmet vermiş vermeyede devam etmektedir.