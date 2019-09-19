Mansur Yavaş görevi kötüye kullanmadan’ yarın hakim karşısında
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarın Türkiye’de günlerce konuşulan sahte senet’ skandalı ile ilgili hakim karşısına çıkacak.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adı geçtiğimiz aylarda sahte senet skandalına karışmıştı. Yavaş'ın işadamı Necmettin Kesgin adına düzenlenen sahte bir senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü. Bu iddia ardından Necmettin Kesgin, Mansur Yavaş'tan şikayetçi olmuştu. O şikayet ardından iddianame düzenlenmişti.
YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Düzenlenen iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın ilk duruşması 20 Eylül günü saat 14:00'da yapılacak. Davada 'sanık' sıfatıyla hakim karşısına çıkacak olan Mansur Yavaş, hakkındaki iddialara cevap verecek.
Yavaş, Mahkemesi'nde 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçu kapsamında yargılanacak.
Bilindiği gibi Mansur Yavaş, danışmanlık sözleşmesi olmadığı halde Necmettin Kesgin'den 600 bin dolar tahsil etmek istemek ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor. Yavaş'ın SMS üzerinden tehdit mesajları göndererek danışmanlık ücretini tahsil etmeye çalışması üzerine Necmettin Kesgin tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. Savcılık bunun üzerine Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatmıştı.
(Sabah)
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