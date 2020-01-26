26 Ocak 2020 Pazar 08:41:50 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 08:43:54
Manisa'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.
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