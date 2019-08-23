Malazgirt Zaferi kutlamaları başlıyor
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Okçular Vakfı tarafından 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde 23-26 Ağustos’ta eş zamanlı düzenlenecek etkinlikler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) basın toplantısı ile tanıtıldı.
Toplantıya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.
ÖZEL GÜN OLACAK
Toplantıda konuşan Bilal Erdoğan, bugünden itibaren Ahlat ve Malazgirt’te düzenlenecek etkinliklerde geleneksel sporların ve müziklerin yer alacağını belirterek, “İnşallah Ahlat Malazgirt etkinlikleri, nasıl son 15 yılda Çanakkale törenleri büyük bir profil arz etmeye başladıysa aynı profilde ve ihtişamda kutlanan bir gün haline gelecek. Malazgirt ve Ahlat bölgesinde bir panorama müzesi, bir anıt gibi projeler de var. Bunlar da hayata geçtiği zaman inşallah her geçen yıl bu bölgeye daha fazla insanımızın gittiğini göreceğiz” diye konuştu.
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