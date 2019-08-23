Malazgirt Zaferi kutlamaları başlıyor

Toplantıya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

ÖZEL GÜN OLACAK

Toplantıda konuşan Bilal Erdoğan, bugünden itibaren Ahlat ve Malazgirt’te düzenlenecek etkinliklerde geleneksel sporların ve müziklerin yer alacağını belirterek, “İnşallah Ahlat Malazgirt etkinlikleri, nasıl son 15 yılda Çanakkale törenleri büyük bir profil arz etmeye başladıysa aynı profilde ve ihtişamda kutlanan bir gün haline gelecek. Malazgirt ve Ahlat bölgesinde bir panorama müzesi, bir anıt gibi projeler de var. Bunlar da hayata geçtiği zaman inşallah her geçen yıl bu bölgeye daha fazla insanımızın gittiğini göreceğiz” diye konuştu.