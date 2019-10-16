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16 Ekim 2019 Çarşamba 12:35:52 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:36:55

Magnum Maserati kurası çekildi mi? Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Magnum Maserati çekilişi yoğun ilgi görüyor. Magnum Maserati kurası çekildi mi? Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Magnum Maserati çekilişine katılan vatandaşlar heyecanla kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Magnum Maserati 2019 çekilişi 14 Ekim'de İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşti. Kura herkese açık olarak yapıldı. Ancak kuraya katılamayanlar sonuçların ne zaman ve nereden ilan edileceğini öğrenmek istiyor. Kurada ismi çıkan 2 kişiye Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL) ikramiyesi verilecek. Peki, şanslı isimler kimler? Magnum Maserati çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde ye alıyor..

Magnum Maserati çekiliş sonuçları merak ediliyor. Magnum Maserati kurası çekildi mi? Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları arama motorlarında güncel olarak araştırılıyor. Magnum çubuklarından çıkan şifreler ile Magnum çekilişine katılanlar heyecanla sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte kazanan 2 kişiye Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL) ikramiyesi verilecek. 1 Nisan 2019 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada çekilişi 14 Ekim'de saat 11:00'de çekildi. Ancak Magnum çekiliş sonuçları henüz yayınlanmadı. Magnum Maserati çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1 Nisan 2019 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada çekiliş, 14.10.2019 tarihinde saat 11.00’da çekildi. Magnum çekilişi U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda yapılacak. Herkesin katılımına açık olarak gerçekleşti. Magnum kura çekilişine katılan herkes çekilişi canlı olarak izleyebildi.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum çekilişinde kazanan talihliler 19 Ekim 2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz.

KAZANAN TALİHLİLER NEREYE BAŞVURACAK?

Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım’a başvurmaları başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

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