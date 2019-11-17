Maçoğlu Mustafa Kemal tarafından asılan Seyit Rıza anmasına katılınca CHP'liler çılgına döndü
Seyit Rıza ve destekçileri idamlarının 82'nci yılında Tunceli'de anıldı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu Alevi dernekleri, alevi kanaat önderleri, ve bir grup HDP’linin katıldığı anma töreninde, "Arşivler açılsın Dersim ismi iade edilsin! Dersim halkından özür dilensin! Sürgünler, kayıplar ve evlatlık alınan çocukların listesi açıklansın!" ifadeleri kullanıldı. Seyit Rıza'yla ilgili paylaşım yapınca öfkelenen Komünist ve CHP'li takipçileri, Seyit Rıza'ya "feodal, isyancı, gerici" ifadelerini kullanarak Maçoğlu'na sosyal medyadan ateş püskürdüler. Mustafa Kemal mi haklı, Seyit Rıza mı bunu tarihçilere bırakalım. Ama CHP'nin kurduğu ittifakta derin krizler yaşandığı aşikar.
Tunceli merkezde bulunan Kışla Meydanı'nda "Seyit Rıza Meydanı", Seyit Rıza'nın heykeli önünde 15 Kasım 1937'de Mustafa Kemal'in emriyle Elazığ'da idam edilen Alevi-Zaza kökenli Seyit Rıza'ya anma töreni düzenlendi.
"DERSİM HALKINDAN ÖZÜR DİLENSİN / SEYİT RIZA'NIN MEZAR YERİ AÇIKLANSIN"
TKP'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, Alevi dernekleri, Alevi kanaat önderleri, ve bir grup HDP’linin katıldığı anma töreninde, "Arşivler açılsın Dersim ismi iade edilsin! Dersim halkından özür dilensin! Sürgünler, kayıplar ve evlatlık alınan çocukların listesi açıklansın! Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklansın! Dillerimize ve Kızılbaş Alevi inancımıza özgürlük tanınsın!" ifadeleri kullanıldı.
MAÇOĞLU'NDAN SEYİT RIZA PAYLAŞIMI
Seyit Rıza'yla ilgili paylaşım yapınca öfkelenen CHP'li takipçileri, Maçoğlu'na sosyal medyadan ateş püskürdüler.
FOX TV İSMAİL CHP'LİLERE, CHP YÖNETİMİNİN ORTAĞININ REKLAMINI YAPMIŞTI
Kısa bir süre önce FOX TV'den İsmail Küçükkaya, Maçoğlu'nu programına bir kaç kez çıkararak CHP'lilere propagandasını yapmıştı.
İŞTE CHP'LİLERİN TEPKİLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR;
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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