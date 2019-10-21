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21 Ekim 2019 Pazartesi 11:53:58 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 11:55:04

Lokma tarifi nedir, lokma malzemeleri nelerdir? Masterchef Lokma tatlısı tarifi

Lokma tarifi nedir, lokma malzemeleri nelerdir? Lokma nasıl yapılır? sorularının yanıtı merak ediliyor. İzmir kültürünün vazgeçilmez bir parçası haline gelen lokma tatlısı, genellikle kandil, mevlüt, cenaze, düğün gibi özel günlerde yapılıyor. Masterchef Türkiye yarışmasında kaptanlık oyunu için yarışmacılardan lokma yapmaları istendi. Lokmanın yapılışı için yapılan araştırmalarda yoğunluk yaşandı. Evde de kolayca yapılabilen lokma tatlısı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte lokma tarifi, lokma malzemeleri sizlerle..

Masterchef Türkiye'de kaptanlık yarışında yarışmacılardan lokma tatlısının yapılması istendi. Lokma tatlısı, günün en çok araştırılan tatlıları arasında yer aldı. Lokma tarifi nedir, lokma malzemeleri nelerdir? Lokma nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İzmir kültürünün vazgeçilmez bir parçası haline gelen lokma tatlısı, genellikle kandil, mevlüt, cenaze, düğün gibi özel günlerde yapılıyor. Peki, Masterchef'te en iyi lokma tatlısını kim yaptı? Kaptanlık yarışını kim kazandı? Lokma nasıl yapılır? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF LOKMA YARIŞINI KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de kaptanlığı almak için yarışmacılar en güzel lokma tatlısını yapmaya çalıştı. Günün en çok beğenilen lokma tatlısının sahibi Mavi takımın kaptanı oldu. Yeni bölüm yayınlandıktan sonra Mavi takım kaptanı haberimiz içerisinde yer alacak.

LOKMA MALZEMELERİ NELERDİR?

4 Su bardağı un
2 Çorba kaşığı yaş maya
1 Çorba kaşığı toz şeker
1 Çay kaşığı tuz
2 Su bardağı zeytinyağı

Şurup
3 Su bardağı toz şeker
3 Su bardağı su
1 Çorba kaşığı limon suyu
1 Çorba kaşığı gül suyu (istenirse)

LOKMA TATLISI PÜF NOKTASI

Lokmaları hazırlamak için; yağlanmış bir kaşık kullanın. Kaşığın uç kısmıyla aldığınız hamur parçasını kızgın yağa bırakın.

LOKMA NASIL YAPILIR?

3,5 su bardağı unu geniş bir kabın içine alın ve ortasını havuz şeklinde açın. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edin.

2 su bardağı ılık suyu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışan ve cıvık bir hamur elde edin.

Hamurunuzun üzerini kapatın, oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın.

Hamur mayalanırken şerbetini hazırlayın. Tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker ve 1,5 su bardağı suyu aktarın. Şeker eriyince limon suyunu ilave edin. Hafif kaynayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Mayalanan hamuru sıkma torbasına aktarın. Yağlanmış mutfak makası yardımıyla hamurunuzdan küçük toplar kesin. Kızgın yağın içerisinde kızartın.

Kızan lokmaları kevgir yardımıyla alın ve soğuk şerbetin içerisine atın. 10 saniye kadar şerbetin içerisinde tutun.

Üzerine tarçın serperek nefis lokmalarınızı servis edebilirsiniz.

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