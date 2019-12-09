KYK yedek sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı

KYK yedek sonuçları, yoğun ilgi görüyor. 2019 - 2020 eğitim öğretim döneminde başvuru sonucuna göre KYK yurduna yerleşemeyen öğrenciler KYK yedek sonuçlarını yakından takip ediyor. KYK yedek sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları nereden sorgulanır? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvuruları da sürüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri yurtlara yedek yerleştirme yapıyor. Yedeği biten il ve ilçelerin listesi ve 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf yedek yurt sonuçlarına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

KYK YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 26. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır.

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için 17. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır.

25.11.2019-01.12.2019 tarihleri arasında yapılan 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvuru sonucu açıklanmıştır.

KYK YURT ÜCRETLERİ

Öğrencilerin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 200 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 215-340 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 400 TL’dir.