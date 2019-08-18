18 Ağustos 2019 Pazar 11:39:39 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:42:28
Kuzey Irak'a hava harekatında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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- Kuzey Irak'a hava harekatında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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