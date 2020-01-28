  • Bist 100
    119802
  • Dolar
    5,9435
  • Euro
    6,5481
  • Altın
    301,0560
İstanbul
6 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Nesrin Cavadzade sesiyle şaşırttı  Nesrin Cavadzade sesiyle şaşırttı 
Hande Yener de markalı ünlü olacak Hande Yener de markalı ünlü olacak
İzel'in ameliyatına Sinan Akçıl’ın albüm rötarı İzel'in ameliyatına Sinan Akçıl’ın albüm rötarı
Radamel Falcao'dan AVM’de ayak üstü imza Radamel Falcao'dan AVM’de ayak üstü imza
Tuğba Yurt 40 kişiyle 'Yas' tuttu Tuğba Yurt 40 kişiyle 'Yas' tuttu
Can Yaman terhis oldu Can Yaman terhis oldu
Keremcem'li 'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin çekimleri Ordu'da başladı Keremcem'li 'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin çekimleri Ordu'da başladı
Harika bir dönüş Harika bir dönüş
Eksi derecede eğlence Eksi derecede eğlence
Mustafa Sandal'ın kitabının ikinci baskısında Defne Samyeli yok Mustafa Sandal'ın kitabının ikinci baskısında Defne Samyeli yok
Hamas'dan sözde barış planına tepki Hamas'dan sözde barış planına tepki
Diz kireçlenmesine karşı 3 yanlıştan kaçının Diz kireçlenmesine karşı 3 yanlıştan kaçının
Farenjitin bir nedeni de kapalı çalışma ortamı Farenjitin bir nedeni de kapalı çalışma ortamı
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması
Tansiyon hastalarına hibiskus önerisi Tansiyon hastalarına hibiskus önerisi
Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir
Kekik çayı iç, kendini mutlu hisset Kekik çayı iç, kendini mutlu hisset
Kurtulmuş'tan, Trump'a Kudüs tepkisi Kurtulmuş'tan, Trump'a Kudüs tepkisi
Elazığ'da hasar tespit çalışmaları en geç bir hafta içinde bitirilecek Elazığ'da hasar tespit çalışmaları en geç bir hafta içinde bitirilecek
Akrep gizemli, terazi plancı Akrep gizemli, terazi plancı
BM'den 'Hafter'e bağlı güçlerden hesap sorulsun' çağrısı BM'den 'Hafter'e bağlı güçlerden hesap sorulsun' çağrısı
İsrail televizyonu: Trump, Netanyahu'yu tek taraflı hareket etmeme konusunda uyardı İsrail televizyonu: Trump, Netanyahu'yu tek taraflı hareket etmeme konusunda uyardı
Abbas ile Heniyye ABD'nin sözde barış planına karşı koordinasyonu sürdürecek Abbas ile Heniyye ABD'nin sözde barış planına karşı koordinasyonu sürdürecek
Depremzedelere kazak gönderen 5 yaşındaki Mira'dan duygusal mektup Depremzedelere kazak gönderen 5 yaşındaki Mira'dan duygusal mektup

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ocak 2020 Salı 21:47:31 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 21:57:42

Kurtulmuş'tan, Trump'a Kudüs tepkisi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Trump'a Kudüs tepkisi; "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasına yönelik, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yaptığı paylaşımda Kurtulmuş, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ