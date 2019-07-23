Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı ne zaman?

Bayram tatili ile ilgili son dakika gelişmelerini merak eden çalışanlar yoğun bir şekilde aramalar yapıyor. Dini bayramlardan bir diğeri olan Kurban Bayramı tatilinde bireyler hem ibadetlerini yerine getirmek hem de tatili değerlendirmek istiyor. Erken rezervasyon fırsatlarından da faydalanmak isteyen kimseler bayram tatilinin uzatılmasını istiyor. Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği ile ilgili bilgiler aşağıda yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu 2019 Kurban Bayramı takvimine göre, Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi günü. Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlıyor, 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. Buna göre Kurban Bayramı hafta sonu başlamış olacak ve Çarşamba günü akşamı sona erecek. Milyonlarca vatandaş devamındaki Perşembe ve Cuma günlerinin Kurban Bayramı tatil günlerine katılmasını bekliyor.

Diyanet 2019 Kurban Bayramı tatil günlerine ilişkin henüz net bir bilgi açıklamadı. Kurban Bayramı henüz 9 güne çıkarılmadı. Buna göre, 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos 2019 tarihinde sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ 2019

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos 2019 Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos 2019 Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos 2019 Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü

KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ

Tarihi Hz. Adem (a.s.) dönemine kadar uzanan kurban kesmenin gerek birey gerekse toplum açısından çeşitli faydaları bulunuyor. Birey kurban keserek Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş oluyor.

KURBAN KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlar kurbanın vücûb şartları oluyor. Kurban kesmenin sünnet olduğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartları oluyor. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için şu dört şart aranıyor:

1. Müslüman olmak.

2. Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.

3. Mukim olmak, yani yolcu olmamak.

4. Belirli bir malî güce sahip bulunmak.