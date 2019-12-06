KPSS tercih sonuçları açıklandı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylar 21-27 Kasım tarihlerinde tercihte bulundu. KPSS-2019/6 için tercih yapanlar günlerdir sonuçları merak ederek "KPSS-2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyordu. ÖSYM müjdeli haberi az önce duyurdu.

KPSS-2019/6 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM saat 15.45'te yaptığı duyuruda "KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Aralık 2019 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." diye belirtti.