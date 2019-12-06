KPSS tercih sonuçları açıklandı!
KPSS-2019/6 tercihleri 21-27 Kasım tarihlerinde alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleşmek isteyen adaylar 9 gündür tercih sonuçlarını bekliyordu. ÖSYM az önce sonuçları ilan etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylar 21-27 Kasım tarihlerinde tercihte bulundu. KPSS-2019/6 için tercih yapanlar günlerdir sonuçları merak ederek "KPSS-2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyordu. ÖSYM müjdeli haberi az önce duyurdu.
KPSS-2019/6 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM saat 15.45'te yaptığı duyuruda "KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Aralık 2019 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." diye belirtti.
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