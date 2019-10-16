Koza-İpek Holding davasında ara karar: FETÖ'cü İpek ailesinin tutukluğuna devam

Koza-İpek Holding davasında mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Cafer Tekin İpek'in yanı sıra aralarında annesi Melek İpek'in de bulunduğu tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, salonda hazır bulunan Cafer Tekin İpek, tahliyeye yönelik beyanda bulundu.

İpek, tutuklulukta dördüncü seneye girmek üzere olduklarını ifade ederek bu durumun kendisi için bir işkenceye döndüğünü söyledi.

Bugüne kadar dinlenenlerden ya da bünyelerinde çalışan bir kişiden dahi "sen FETÖ'cüsün" diyen bir kişinin çıkmadığını ileri süren İpek, "Şirketimizden biri çıkıp sen FETÖ'cüsün desin, vereceğiniz cezaya razıyım." diye konuştu.

"Üzerime atılı tek bir suçu kabul etmiyorum." ifadesini kullanan İpek, tahliye talebinde bulundu.

Diğer avukat ve sanıkların taleplerinin dinlenmesinin ardından ara karara yönelik mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Verilen müzakere arasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşmaya 4 Kasım'da devam edilmek üzere ara verildi.

AA