Koruma altındaki vaşak tüfekle öldürüldü

Olay, Nurhak'ın Ağcaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, kırsalda öldürülmüş bir vaşak buldu. İhbar üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş şube Müdürlüğü ekipleri, vaşağın av tüfeği ile vurulduğunu belirledi. 3-4 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen vaşak araziye gömülürken, hayvanı öldüren kişiyi tespit edip, yakalamak için çalışma başlatıldı.

(DHA)