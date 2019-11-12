12 Kasım 2019 Salı 15:48:01 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 15:49:11
Koruma altındaki vaşak tüfekle öldürüldü
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi bulunduğu için koruma altında olan vaşak, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Olay, Nurhak'ın Ağcaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, kırsalda öldürülmüş bir vaşak buldu. İhbar üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş şube Müdürlüğü ekipleri, vaşağın av tüfeği ile vurulduğunu belirledi. 3-4 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen vaşak araziye gömülürken, hayvanı öldüren kişiyi tespit edip, yakalamak için çalışma başlatıldı.
(DHA)
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