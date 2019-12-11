Korucu alımı 2019 yoğun ilgi görüyorç Daha önce jandarma kadrolarında istihdam edilmek üzere 25 bin korucu alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu duyurunun ardından 19 bin civarında korucu alımı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz ay Van’da düzenlenen Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25 bin rakamının tamamlanacağını, 6 bine yakın korucu alımının gerçekleştirileceğini ifade etmişti. Alıma başvurmak isteyen vatandaşlar "Korucu alımı 2019 ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı korucu alımı şartları neler?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Jandarma Genel Komutanlığı korucu alımı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

JANDARMA KORUCU ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Korucu alımının ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Van'da düzenlenen Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı. Programda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 6 bin korucu alımı yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının 2019 yılında 25 bin korucu alımı yapacağı bildirildi. Şimdiye kadar 19 bine yakın alım oldu. Kalan 6 binlik alım için ise henüz bir tarih verilmedi. Korucu alımı 2019 ile ilgili tarih verilmesi halinde haberimizde yer alacak. Açıktan alım için ilanlar, kaymakamlıkların resmi internet sayfası üzerinden yayımlanacaktır.

JANDARMA KORUCU ALIMI ŞARTLARI NELER?

Yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilikleri başarıyla tamamlayan adaylar gerekli şartları taşımaları halinde işbaşı yapabilmektedir. Korucu alımlarında adayların;

En az ilkokul mezunu olması,

T.C. vatandaşı olması,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması,

Kamuya zarar verecek eylemlerde bulunmamış olması,

Bir yıl veya daha uzun süreyle hüküm giymemiş olması,

50 yaşından daha büyük olmaması gerekmektedir.

KORUCU MAAŞI NE KADAR?

2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korucu maaşlarına 135 lira iyileştirme yapılacağını açıklamıştı. Güvenlik korucularının yaklaşık 900 TL olan aylık ücretleri kademeli olarak artırılarak bu yıl bin 570 TL' ye çıkartıldı.