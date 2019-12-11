Korucu alımı 2019 ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı korucu alımı şartları neler?

  • Bist 100
    108036
  • Dolar
    5,8100
  • Euro
    6,4427
  • Altın
    274,0670
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ali Koç: Olabileceğimiz yerin 7-8 puan gerisindeyiz Ali Koç: Olabileceğimiz yerin 7-8 puan gerisindeyiz
Yeşilköy pazarı nerede? Yeşilköy pazarı ne zaman, hangi gün? Yeşilköy pazarı nerede? Yeşilköy pazarı ne zaman, hangi gün?
İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı! Gitti yine aynı araçtan aldı İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı! Gitti yine aynı araçtan aldı
Kasımda 377,8 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleşti Kasımda 377,8 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleşti
İstediği durakta inemeyen yolcu otobüs şoförünü yumrukladı! İşte o anlar... İstediği durakta inemeyen yolcu otobüs şoförünü yumrukladı! İşte o anlar...
Ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Bülent Ersoy kıyafetlere 1.5 milyon TL harcadı! Bülent Ersoy kıyafetlere 1.5 milyon TL harcadı!
Türk askeri Libya'ya giderse bölgedeki dengeler altüst olur Türk askeri Libya'ya giderse bölgedeki dengeler altüst olur
Melis Sezen dünya sıralamasında ilk 100'de! Melis Sezen dünya sıralamasında ilk 100'de!
Şarkıcı Mustafa Sandal: Evlilik hayatıma uygun değilmiş! Şarkıcı Mustafa Sandal: Evlilik hayatıma uygun değilmiş!
Cari işlemler hesabı üst üste 5 aydır fazla veriyor Cari işlemler hesabı üst üste 5 aydır fazla veriyor
'e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği iddiaları asılsız' 'e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği iddiaları asılsız'
Balıkta uygun fiyat, yüksek arz için 'yasaklara riayet' uyarısı Balıkta uygun fiyat, yüksek arz için 'yasaklara riayet' uyarısı
Türkiye'nin makine ihracatında bu yıl yüzde 10 artış bekleniyor Türkiye'nin makine ihracatında bu yıl yüzde 10 artış bekleniyor
Son Dakika... 3 terörist daha sınır kapısına gelerek teslim oldu Son Dakika... 3 terörist daha sınır kapısına gelerek teslim oldu
Defne Samyeli Cem Yılmaz'ı affetti! Barışma şartı ise herkesi şaşırttı Defne Samyeli Cem Yılmaz'ı affetti! Barışma şartı ise herkesi şaşırttı
Avcı, Roco’yla özel görüştü Avcı, Roco’yla özel görüştü
Yenilenebilir enerji ihtiyacı Türkiye'yi üretim üssü haline getirecek Yenilenebilir enerji ihtiyacı Türkiye'yi üretim üssü haline getirecek
Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması
Napoli, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı Napoli, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı
Beşiktaş'ın İngiltere kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın İngiltere kadrosu belli oldu
Ozan Kabak en değerli 10 futbolcu arasında Ozan Kabak en değerli 10 futbolcu arasında
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona eriyor UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona eriyor
Telefonlarınıza 'akıllı dokunun' uyarısı Telefonlarınıza 'akıllı dokunun' uyarısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Aralık 2019 Çarşamba 11:53:12 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 11:55:20

Korucu alımı 2019 ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı korucu alımı şartları neler?

Korucu alımı 2019 ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı korucu alımı şartları neler? merak ediliyor. Geçtiğimiz ay Van’da düzenlenen Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25 bin rakamının tamamlanacağını, 6 bine yakın korucu alımının gerçekleştirileceğini ifade etmişti. Korucu alımına başvurmak isteyen adaylar alım ile ilgili herhangi bir gelişmenin olup olmadığını merak ediyor. Korucu alımı 2019 ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...

Korucu alımı 2019 yoğun ilgi görüyorç Daha önce jandarma kadrolarında istihdam edilmek üzere 25 bin korucu alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu duyurunun ardından 19 bin civarında korucu alımı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz ay Van’da düzenlenen Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25 bin rakamının tamamlanacağını, 6 bine yakın korucu alımının gerçekleştirileceğini ifade etmişti. Alıma başvurmak isteyen vatandaşlar "Korucu alımı 2019 ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı korucu alımı şartları neler?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Jandarma Genel Komutanlığı korucu alımı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.

JANDARMA KORUCU ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Korucu alımının ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Van'da düzenlenen Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı. Programda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 6 bin korucu alımı yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının 2019 yılında 25 bin korucu alımı yapacağı bildirildi. Şimdiye kadar 19 bine yakın alım oldu. Kalan 6 binlik alım için ise henüz bir tarih verilmedi. Korucu alımı 2019 ile ilgili tarih verilmesi halinde haberimizde yer alacak. Açıktan alım için ilanlar, kaymakamlıkların resmi internet sayfası üzerinden yayımlanacaktır.

JANDARMA KORUCU ALIMI ŞARTLARI NELER?

Yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilikleri başarıyla tamamlayan adaylar gerekli şartları taşımaları halinde işbaşı yapabilmektedir. Korucu alımlarında adayların;

En az ilkokul mezunu olması,

T.C. vatandaşı olması,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması,

Kamuya zarar verecek eylemlerde bulunmamış olması,

Bir yıl veya daha uzun süreyle hüküm giymemiş olması,

50 yaşından daha büyük olmaması gerekmektedir.

KORUCU MAAŞI NE KADAR?

2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korucu maaşlarına 135 lira iyileştirme yapılacağını açıklamıştı.  Güvenlik korucularının yaklaşık 900 TL olan aylık ücretleri kademeli olarak artırılarak bu yıl bin 570 TL' ye çıkartıldı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ