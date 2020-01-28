Koronavirüsüne karşı Türkiye'de şifreli karantina odaları oluşturuldu

Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül koronavirüsüne karşı Türkiye harekete geçti. Virüse karşı tüm önlemleri alan Sağlık Bakanlığı vaka tespit edilmesi halinde karantina ve tedavi işlemlerinin uygulanacağı hastaneleri belirledi. Belirlenen hastanelerde şifre ve koruyucu ekipman ile girilebilen özel karantina odaları oluşturuldu.

Koronavirüsüne karşı oluşturulan izolasyon odalarından biri de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yer alıyor. Grip, üst solunum yolu hastalıkları, influenza, domuz gribi, koronavirüsü gibi bulaşıcı hastalığı olan kişiler, bu odalarda tedavi altına alınıyor. Sadece sağlık personelinin şifreyle girebildiği odalarda; bulaşın engellenmesi için uygulanan negatif basınç ile solunum izolasyonu sağlanıyor. Alınabilecek tedbirlerle hastalıklarla savaşmak ise mümkün. Uzmanlar özellikle el hijyeni konusunda vatandaşları uyarıyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Cesur, bulaşıcı hastalığı ya da şüphesi olan kişileri izolasyon odalarına aldıklarını ve bu odalarda özel basınç sistemleriyle negatif basıncın sağlandığını kaydetti.

(İHA)