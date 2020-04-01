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01 Nisan 2020 Çarşamba 11:58:42 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 12:11:00

Koronavirüs ne zaman biter? Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Özlü: Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs, SARS virüsü ile büyük benzerlikler taşıyor. SARS o zaman Haziran sonu, Temmuz başı itibarıyla sönümlenmişti. Benzer bir umut korona için de söz konusu. Virüse yoğun şekilde muhatap olanlar hastalığı daha ağır geçiriyorlar." açıklaması yaptı.

Koronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalar yapan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 salgının SARS virüsü ile benzerlik taşıdığını belirterek, Temmuz ayında koronavirüsün sönümleme ihtimali olduğunu belirtti.

Temmuz'u işaret etti

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet'e konuşan Özlü, şu ifadeleri kullandı: Bunun için bağlayıcı bir söz kullanmam mümkün değil. Ama umut verme anlamında bir takım verilerden söz edilebilir: Virüs salgınları kuzey yarım kürede genellikle Ekim/Nisan arasında hep olagelmiştir.

Virüse yoğun şekilde muhatap olanlar hastalığı daha ağır geçiriyorlar.

Koronanın hafif versiyonları için de bu geçerli. Koronavirüs 2003'te ortaya çıkan SARS virüsü ile büyük benzerlikler taşıyor. SARS o zaman Haziran sonu, Temmuz başı itibarıyla sönümlenmişti. Benzer bir umut korona için de söz konusu.

"Farklı dozajlarda bulaşabiliyor"

Prof. Özlü, sözlerini şöyle tamamladı: Korona insanlara bulundukları ortam ya da sağladıkları temas anlamında farklı dozajlarda bulaşabiliyor. Virüse yoğun şekilde muhatap olanlar hastalığı daha ağır geçiriyorlar.

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