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11 Mart 2020 Çarşamba 18:53:46 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 19:14:59

Koronavirüs için hangi maskeler tercih edilmeli? Uzman doktor açıkladı

Koronavirüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından vatandaşlar önlemlerini artırdı. Sokaklarda maske takan kişi sayısında da artış gözlenirken, Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Erbaş, "Koronavirüsten korunmak için maske işe yaramaz." diyerek sadece N95 tipi maskenin hasta insanlardan sağlıklı insanlara enfeksiyon bulaşmasını engellediğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamayle koronavirüs salgınının Türkiye'ye de sıçradığını duyurdu. Vatandaşlar bu haberin ardından virüse karşı önlemlerini artırdı. Sokaklara çıkan kişiler, maske ve eldiven takmaya başladı. Konuyla ilgili Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

"MASKE İŞE YARAMAZ"

"Bir virüsün hastalık yapması için bir tane virüs yetmez. 10 ila 100 bin tane virüs almak gerekir." diyen Erbaş şöyle devam etti:

"Koronavirüsten korunmak için maske işe yaramaz. Çünkü yanlardan hava alıyor. Bir maske işe yarıyor N95 yanlardan sızdırmaz. Normal şartlarda maske maske takmaya gerek yok. Maske kimleri koruyor biliyor musun? Maske takan kişi hastaysa diğer insanları öksürüp aksırıp enfekte etmesinden korur. Onun için hastalara takmak gerek."

N95 TİPİ MASKE NEDİR?

N95 maskeler, Bakteri, virüs, toz, sis ve duman gibi kirleticileri filtreleme konusunda sıradan maskelere göre daha yüksek performans gösteriyor. Çeşitli iş güvenliği ekipmanları satan yerlerde ve medikallerde bulunabiliyor. Birçok N95 maskesi yüksek filtrasyon verimliliği ve kolay nefes alıp vermeyi kolaylaştıran düşük hava direncine sahip.

N95 MASKE NE KADAR SÜRE KULLANILIR?

N95 maskelerin gözenek yapısı belli bir standart aralığındadır, bu gözenek çapı maskenin kullanılması ile birlikte değişmeye başlar. Maske zamanla toz tutmasıyla birlikte gözenekleri kapanır, nefes alıp vermeden dolayı da bazı gözeneklerin çapı büyür. Aynı şekilde suyla veya temizleyicilerle de yıkanması da bu gözenek çaplarında deformasyona sebep olur. Bundan dolayı n95 maskenin kullanım süresi kullanım şekline göre değişebiliyor. Ancak maskenin günlük olarak değiştirilmesi de öneriliyor.

N95 maskelerin belli bir kullanım süresi bulunmamakla birlikte tek kullanımlık maske sınıfı girdiklerinden dolayı çok uzun süreler kullanılması önerilmemektedir. Bu kullanım süresi havanın kirlilik durumu, kişinin nefes alıp verme hızı, kişinin kilosu gibi değişkenlere bağlı olarak değişir. Çok olağan dışı bir durum olmadıkça n95 maskenin günlük olarak değiştirilmesi uygun olacaktır.

N95 MASKELERİ NERELERDE SATILIYOR?

İş güvenliği ekipmanı satışı yapan yerlerde salgın öncesinde çok rahat bulunabiliyordu. Bununla birlikte e-ticaret sitelerinde de aktif olarak satışı mevcut. Ancak son dönemdeki koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada maske satışları patlamış durumda ve tedarik noktasında sıkıntılar yaşanıyor.

N95 MASKESİ FİYATLARI NE KADAR?

Koronavirüs'e karşı koruma amaçlı pek çok maske çeşiti var ve N95 çok katmanlı filtre yapısı nedeniyle en fazla öne çıkan maske tipi. Eylül 2019'da ortalama 20 TL olan fiyatlar Mart 2020'ye geldiğimizde 160 TL'yi geçmiş durumda. Bazı e-ticaret sitelerinde satıcılar tarafından fiyatlar her gün yükselirken bu durum sosyal medyada da tepki görüyor. Binlerce liraya satılan maskeler de mevcut.

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