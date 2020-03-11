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11 Mart 2020 Çarşamba 12:55:09 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 13:05:10

Maske satın alırken dikkat edilmesi gerekenler

Koronavirüsten korunmak için nasıl maskeler kullanılmalı? Dünyanın dengesini alt üst eden ölümcül koronavirüs salgınının ilk vakası Türkiye'de tespit edildi. Koronavirüs bulaşmaması için alınacak önlemler haberimizde.

Koronavirüs sebebiyle maske satışlarında büyük artış oldu. Fakat maske alırken bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor.

Öncü Dental Tedarik Zinciri Direktörü Ömer AYDIN, talep patlamasının fiyatların artmasına sebep olduğunu belirterek, "Maskenin içerisinde filtre olup olmamasına dikkat edilmesi, üzerinde burun çevresini sarması için tel olup olmadığını kontrol edilmesi, gerekli tıbbi cihaz belgelerinin olup olmaması ve kutu üzerinde CE işaretinin olup olmamasının kontrolü ve profesyonel dağıtıcılardan satın alınması kritik öneme sahip" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün Türkiye’de bir vakada tespit edildiğini açıkladı. İlk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından vatandaşlar ilk olarak maske ile önlem almaya başladı.

Aydın, vatandaşların maske satın alırken fahiş fiyatlı maskelere yönelmemesi gerektiğini ve profesyonel dağıtıcıları tercih etmeleri gerektiğini söyledi. Aydın konuyla ilgili şu önerilerde bulundu: “Uzmanların da söylediği gibi güneş ışığına çıkmak, ellerimizi bol bol sabunla birlikte yıkamak yapabileceklerimizin birkaçı. Bunun yanında virüsün yayılmasını en aza indirmek için maske ve gözlük kullanılması öneriliyor. Hal böyleylen dünyada da artan ağız ve yüz maskesi talebini karşılamak gün geçtikçe zorlaşıyor. Bu hem hammadde tedariğinde hem de ürünün piyasada dönmesinde zorluk oluşturuyor. Maske satın alırken çok yüksek fiyatlara satılan ürünlere yönelilmemesi, maskenin içerisinde filtre olup olmamasına dikkat edilmesi, maskenin üzerinde burun çevresini sarması için tel olup olmadığını kontrol edilmesi, maskenin gerekli tıbbi cihaz belgelerinin olup olmaması ve kutu üzerinde CE işaretinin olup olmamasının kontrolü, ürünün medikal ve dental ürün tedariği veya üretimi yapan profesyonel dağıtıcılardan alınması halkımız için kritik öneme sahip.”

Yurt dışından talep patlaması var

Ömer Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Üreticiler ile ilgili ise virüsün ne zaman biteceği belli olmadığından olağanüstü talep yurtdışından halen devam ediyor. İhracatı yapılan ülkeler arasında, Çin, İtalya, Almanya, Katar, Tayland başta geliyor. Bu ürünlerin tedariği ise Sağlık Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş profesyonel şirketler tarafından yapılabiliyor. Böylelikle ürünler sağlıklı ve kontrollü bir şekilde ihraç edilebiliyor.”

İHA

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