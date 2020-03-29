Koronavirüs Diyarbakır sokaklarında! HDP'li Remziye Tosun devlete megafonla iftira attı
Geçtiğimiz yıl polisin kolunu dişleyen HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun bu zor günlerde bile ihanete devam etti. Koronavirüs korkusunu fırsat bilerek vatandaşı yalan ifadeler ile tahrik etti. Tosun Diyarbakır’da, "Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün. Bu yüzden burada sizin için tedbir almıyor. " anonsları yaptırdı.
Dünyayı saran ölümcül salgın hastalık yeni tip koronavirüse karşı Türkiye'de ciddi önlemler alınmaya devam ediliyor. Toplumun dayanışma içinde virüse karşı mücadele verdiği bu dönemde HDP koronavirüs üzerinden provokasyon yapmaya çalıştı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, durumu algı operasyonu haline getirerek Diyarbakırlıyı skandal sözler ile kandırmaya çalıştı.
Tosun sokak sokak gezip yanına aldığı HDP'liye megafonla "Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün. Bu yüzden burada sizin için tedbir almıyor." diye anons yaptırıyor.
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