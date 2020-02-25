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25 Şubat 2020 Salı 08:52:47 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:47:53

Konya merkezli 24 ilde kritik FETÖ operasyonu!

Son dakika... Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 24 ilde düzenlenen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, örgüt mensubu askeri personel ve örgüt sorumlularının verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içine yerleştirilmiş, aralarında muvazzafların da bulunduğu tamamı askeri personel 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TSK İÇİNDEKİ KRİPTOLAR ORTAYA ÇIKTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının ifadeleri doğrultusunda, TSK içindeki kripto üyeler deşifre edildi.

37 YAKALAMA KARARI VAR

Bunun üzerine 16'sı meslekten ihraç edilmiş 37 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri de Konya merkezli 24 ilde, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

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