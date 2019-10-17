Kong: Kafatası Adası filmi konusu nedir? Kong: Kafatası Adası oyuncuları kimler?

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Kong: Kafatası Adası, John Gatins'in bir hikâyesinden Jordan Vogt-Roberts'ın yönettiği ve Dan Gilroy, Max Borenstein ve Derek Connolly tarafından senaryosu yazılmış, 2017 yılı Amerikan canavar filmidir. Film, King Kong serisinin yeniden başlatılması ve Legendary'nin MonsterVerse'deki ikinci filmi olarak hizmet ediyor.

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Vietnam’ın çeşitli yerlerinde çekilen Kong: Kafatası Adası filmi efsanevi goril King Kong'un tarihine bir bakış sağlıyor. Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik’te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ KONUSU OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts otururken, filmin senaryosunda ise Max Borenstein, Derek Connolly,Corey Hawkins ve John Gatins imzası var. Filmin kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor.