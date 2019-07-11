Kocaeli'de NATO boru hattından 2 ton yakıt çalan 5 kişi yakalandı

Olay 5 Temmuz günü Dilovası ilçesinden geçen NATO boru hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dilovası'ndan geçen NATO boru hattından yakıt çalındığı bilgisini alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı. Boru hattının geçtiği alanlarda takibe başlayan ekipler, eski İstanbul Yolu üzerinde bulunan ormanlık alan içerisinden geçen hattın delinerek üzerine kelepçe takılmak suretiyle akaryakıt çalındığını tespit etti. Şahısların jandarmanın geldiğini anlayarak daha önceden kaçtığı belirlenen alanda yapılan aramalarda ise şahısların beraberinde getirdikleri bidon ve plastik varillere doldurulmuş 2 ton yakıt ele geçirildi.

Kaçan şahsıları yakalamak için harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları inceleme sonrasında olayı gerçekleştiren şahısların H.M., M.A., S.K., V.A. ve Y.A. olduğunu belirledi. Kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için operasyon başlatan jandarma ekipleri, şüphelileri İstanbul ve Dilovası'ndaki ikametlerinde gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen şahıslar, yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili 2 şahsın da arandığı öğrenildi.

İHA