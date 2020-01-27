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27 Ocak 2020 Pazartesi 08:49:57 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 08:51:07

Kobe Bryant kaç yaşındaydı? Kobe Bryant'ın eşi ve kızları kimdir, ailesi yaşıyor mu?

Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. 26 Ocak akşamı TMZ tarafından son dakika olarak geçilen bilgi kısa süre içerisinde Los Angeles Polis Departmanı tarafından doğrulandı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Calabasas şehri üzerinde seyreden helikopter sisli hava durumu nedeniyle kaza yaptı ve bu kazanın ardından helikopter alev aldı. Yaşanan kaza sonrası hayatını kaybeden Kobe Bryant hakkında aramalar yoğunlaştı. Helikopterde ailesinin de yanında olup olmadığını merak edenler "Kobe Bryant'ın eşi ve kızları kimdir, hayatta mı? Kobe Bryant kaç yaşındaydı?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde..

Kobe Bryant kaç yaşındaydı? Kobe Bryant'ın eşi ve kızları kimdir, hayatta mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Calabasas şehri üzerinde seyreden helikopter sisli hava durumu nedeniyle kaza yaptı ve bu kazanın ardından helikopter alev aldı. Yaşanan kaza sonrası Kobe Bryant  hayatını kaybetti. Helikopterde ailesinin de yanında olup olmadığını merak edenler eşi ve kızlarının hayatta olup olmadığını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde. 

KOBE BRYANT'IN AİLESİ YAŞIYOR MU?

Kazanın 10.00 sularında gerçekleştiği belirtilen haberde Sikorsky S-76 helikopterde beş kişinin bulunduğu ve kurtulanın olmadığı belirtildi. Bu husus Los Angeles Polis Departmanı tarafından da doğrulandı. ABD'li ünlü basketbol oyuncusu ve 13 yaşındaki kızı Gianna helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kobe Bryant'ın eşi ve diğer 3 kızı ise yaşıyor.

KOBE BRYANT’IN EŞİ VE KIZLARI KİMDİR?

Vanessa Laine Bryant ve Kobe Bryant evliliği 10 yıl 8 ay sürmüş, 2001'de dünya evine çift 2012 yılında boşanmıştı. Bryant'ın boşandığı eşine 75 milyon dolar ve 3 malikâneyi tazminat olarak verdiği öğrenildi. Kobe Bryant'ın 4 tane kızı var.

KOBE BRYANT KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Lakabı Black Mamba olan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978’de doğdu.

Bryant liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye Lakers'a adımını atmış ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürmüştür. Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edilmiştir. 24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulunan Kobe; Shaquille O'Neal ile kazandığı 3 şampiyonluktan tam 7 yıl sonra 2008-2009 sezonunda 4. şampiyonluğuna ulaştı ve kariyerinde birçok başarılar olmasına rağmen daha önce elde edemediği NBA finalleri en değerli oyuncusu da seçilmiş oldu. Ayrıca, Kobe 2009-10 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak kariyerinin 5. yüzüğünü elde etti ve üst üste 2. kez finallerin en değerli oyuncusu oldu. Bryant 34 yaş 100 gün iken NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştur.

NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers'in efsane pivotu Wilt Chamberlain'den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2.sıradadır. NBA'deki başarılarına 2007-2008 normal sezonda NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü de kattı. Çinde düzenlenen 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı ile şampiyon olarak altın madalya sahibi oldu. Ayrıca 2012 Londra Olimpiyatları'nda da millî takımıyla altın madalya elde etmiştir.

Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört defa en değerli oyuncu seçildi. Memphis Grizzlies takımına attığı 44 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers takımının tarihinde en fazla sayı atan oyuncusu oldu. Los Angeles'ta düzenlenen 2011 NBA All-Star Maçı'nın en değerli oyuncusu seçilerek, 4 kez MVP olan Bob Pettit ile bunu başaran tek oyuncu olmuştur.

Kobe Bryant NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmıştır. Ayrıca 15 kez 11'i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 kezde NBA En İyi Savunma Takımı'na seçilmiştir. 2007-08 sezonunda kariyerinin tek normal sezonun MVP ödülünü kazanmıştır. 12 Nisan 2013 tarihinde Golden State Warriors'la oynanan playoff maçında aşil tendonunun yırtılması sonucu uzun bir sakatlık süreci geçirmiştir. 8 Aralık 2013'te sakatlığı sonrası ilk NBA maçına çıkmıştır. 13 Nisan 2016'da son maçına çıktıktan sonra emekli oldu. NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olarak gösterilmektedir.

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