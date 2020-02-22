KKTC'de korona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan, G.E’nin (74) Kıbrıslı Türk olduğu ve tatil için gittiği Dubai’den, İstanbul aktarması ile dönmesinin ardından, Korona virüsü belirtileri göstermeye başladığı belirtildi. Belirtiler üzerine hastaneye kaldırılan hastanın beraberinde, İstanbul'dan gelen grubun bir kısmının da karantinaya alındığı bildirildi.

Hasta ve yanındaki tüm yolcuların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde özel olarak Korona virüsü için hazırlanan yere sevk edilmesi bekleniyor.

İHA