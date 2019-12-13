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13 Aralık 2019 Cuma 22:13:10 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 22:41:29

KKTC, İHA ve SİHA üssü olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Geçitkale Havaalanı'nın Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile İnsansız Hava Araçları (İHA) merkezi yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İHA ve SİHA merkezi yapılması amacına yönelik Ankara'dan Geçitkale'ye gelen uzman ekip, incelemelerde bulunarak olumlu görüş belirtti. 

NATO standartlarında inşa edilen Geçitkale Havaalanı, uzun süredir kapalı olarak tutuluyordu. Geçitkale Havaalanı konusunda, Ankara ile KKTC yönetimi arasında görüşmeler yapıldı. Ankara, havaalanının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullanımına verilmesi isteğinde bulundu. TSK, havaalanının Doğu Akdeniz'de görev yapan İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde bir görüş sundu. 

KKTC'DEN ANKARA'YA OLUMLU YAKLAŞIM

Ankara'nın isteği üzerine Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olmasına KKTC hükümeti olumlu yaklaştı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan KKTC'ye giden uzman bir ekip, havaalanının pist zeminini ve hangarları inceledi. Ardından, Ankara ile bu yönde ilgili yazışmaların yapıldığı ve savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlarında bulunduğu Geçitkale'nin İHA ve SİHA kullanımlarına açılacağı belirtildi. Ayrıca, Geçitkale Havaalanı'nın pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildiği biliniyor. 

(DHA)

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