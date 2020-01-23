Kızılay duyurdu: Hepsi umutlarını Türkiye'ye bağladı!

Türk Kızılay tarafından hayata geçirilen "Acil Konaklama Evleri Projesi" ateşkese rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırıları altında yaşam mücadelesi veren binlerce İdlibliye umut olacak. Derme çatma brandalarda, kamplarda, zeytin ağaçları altında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla inşa edilecek 'Acil Konaklama Evleri', 30 metrekare kullanım alanına sahip, içerisinde tuvalet, banyo, mutfak bulunan ve su gideri tesisatı da olan evler olacak.

İLK ETAPTA BİN EV YAPILACAK

İdlib bölgesindeki sivillere yönelik yeni yardım kampanyasını değerlendiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık şunları söyledi: "Mayıs ayından bugüne kadar sınır bölgemize 1 milyon insan sığındı. Kasımdan bu yana gelenler ise 400 bini buldu. Bu insanların 50 bini şu an açıkta. Camiler ve okullar dışında sığınacak bir yerleri bulunmuyor. Biz bu insanlara ilk etapta 2 bin 500 adet çadır yardımında bulunduk. Bu çadırlar yaklaşık 15 bin insanı barındırıyor. Ancak insanların biraz daha aidiyet duygularının olmasını sağlamak amacıyla İdlib’te briket evler adını verdiğimiz bir proje başlattık. Bu kalıcı evler 30 m2 ve içerisinde banyosu, tuvaleti, mutfağı ve yatak odası bulunuyor. İlk etapta 1000 evden oluşan bir briket köy yapmaya karar verdik. Şu anda Cumhurbaşkanımız da idlib ile yakından alakadar oluyor. Zaten bu briket ev talimatını da kendisi vermişti. Bu evlerin en büyük avantajı hızlı bir şekilde kuruluyor olması. Bizler de bölgeye cihaz ve ekipmanları ulaştırdık. Yaklaşık 2-3 hafta içerisinde evler ilk sahiplerine ulaştırılacak. Bunu yanı sıra bölgede bir altyapı, su kuyusu, okul ve sağlık ocağı çalışmalarımız sürüyor."

BİR EVİN BEDELİ 3 BİN TL

Kızılay, İdlib’teki insanlık dramına karşı tüm hayırseverlerin yardımını bekliyor. İdlib’deki yardıma muhtaç insanlara destek olmak isteyen hayırseverler, 3 bin TL ile bir konaklama evi bağışlayarak veya istediği tutarda katkıda bulunarak ihtiyaç sahiplerine çatı olabiliyor. Hayırseverler, www.kizilay.org.tr adresinde yer alan "Acil Barınma Evi Projesi" başlığı altında bağış yapabiliyor. Banka yoluyla bağış yapmak isteyen hayırseverlerin ise, bağış için “İdlib Ev” açıklamasını ekletmesi gerekiyor.

(Yenişafak)