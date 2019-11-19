Rezilliğe doymayan bir Kılıçdaroğlu klasiği daha! Yalanı yine elinde patladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan tarihi ABD ziyaretiyle ilgili skandal açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, göz göre göre yalan söyledi.

"TRUMP'A MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ DİYEMİYOR"

Kılıçdaroğlu, "Trump YPG ile YPG ile aynen çalışacağız diyor. Gıkı çıkmıyor hani sen terör örgütü diyordun. Çalışamazsın demiyor. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz diyemiyor" dedi. Akıl almaz sözleri sarf eden Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şaşkınlık yarattı. Göz göre göre yalan söylemesi pes dedirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN SERT ŞEKİLDE UYARMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ortak basın toplantısında, "Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok, bizim sorunumuz terör örgütleriyle. YPG/PYD terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Bizim sorunumuz bu teröristlerle. Herhalde sizlerde teröristlere sahip çıkmazsınız. Kim olursa olsun. Bunda ayırım yapmayacağız. Bizim mücadelemiz dediğim gibi tamamen teröristlerledir. Çünkü teröristin ırkı milleti dini vatanı olmaz terörist teröristtir. Eğer mücadeleyi vermezseniz bedelini yarın çok ağır ödersiniz." ifadelerini kullanmıştı.