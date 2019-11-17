AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş resmi Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün emeklilik yaşı hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdür'ü olduğu dönemlerde sarfettiği sözleri hatırlatan bir tweet attı. Muş, "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu! Dün Kılıçdaroğlu: "Emeklilik yaşı 80 de olsa SSK kurtulamaz. Ek önlemler lazım", "Emeklilik yaşı 60 olmalı", "SSK'yı ancak geç emeklilik kurtarır" tweetini attı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SSK GENEL MÜDÜRÜ OLDUĞU DÖNEMLER

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü olduğu dönemde katıldı televizyon programında Gazeteci Savaş Ay'ın soruları karşısında verdiği cevaplarla gündem olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında SSK hastanelerinde yaşanan aksaklıklar karşısında acizlik belirten inanılmaz itiraflarda bulunmuştu.



