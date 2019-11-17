Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri: Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 1990’lı yıllarda sarf ettiği sözlerini hatırlatarak, "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu! ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş resmi Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün emeklilik yaşı hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.
Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdür'ü olduğu dönemlerde sarfettiği sözleri hatırlatan bir tweet attı. Muş, "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu! Dün Kılıçdaroğlu: "Emeklilik yaşı 80 de olsa SSK kurtulamaz. Ek önlemler lazım", "Emeklilik yaşı 60 olmalı", "SSK'yı ancak geç emeklilik kurtarır" tweetini attı.
KILIÇDAROĞLU'NUN SSK GENEL MÜDÜRÜ OLDUĞU DÖNEMLER
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü olduğu dönemde katıldı televizyon programında Gazeteci Savaş Ay'ın soruları karşısında verdiği cevaplarla gündem olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında SSK hastanelerinde yaşanan aksaklıklar karşısında acizlik belirten inanılmaz itiraflarda bulunmuştu.
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