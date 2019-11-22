Kılıçadaroğlu'nun o sözüne genç kız böyle tepki gösterdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı. CHP liderinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili söylediği söze genç kızın verdiği tepki alay konusu oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı. Açılış yapılacağı sırada platforma üniversite öğrencisi genç kızlarla çıktı. Bu sırada konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı koltuğundan edeceğini söylediği anlarda üniversiteli kızların yüzlerine yansıyan ifade dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU KONUŞTU, KIZLAR GÜLDÜ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak dile getirdiği bu sözler üzerine, yanındaki üniversite öğrencileri gülüşmeye başladı.
CHP Lideri'nin sağ tarafında duran üniversiteli kızın, bu sözlere verdiği tepkiler de oldukça komik görüntülere sahne oldu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Duran Kalkan'ın taciz görüntülerini verdi: Sıra kızlara geldiğinde ağzından salyalar akıyordu
- Kılıçadaroğlu'nun o sözüne genç kız böyle tepki gösterdi
- MHP'den erken seçim resti!
- Türkiye "gizli bilgilere" ulaşan ajan avukatı tutuklayınca Almanya tutuştu!
- FETÖ'nün ilk defa bu sistemi kullandığı ortaya çıktı! Milyonlarca Euro Türkiye'ye getirildi