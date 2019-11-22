Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki operasyonu elinde patladı!
Asparagas haberleriyle tanınan Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP’li başlığıyla kaleme aldığı ve bu yalanını ortaya atan kaynağının kim olduğunu açıklamadığı yazısının perde arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu ayan beyan ortaya çıktı. İddia hem Cumhurbaşkanlığı hem AK Parti tarafından yalanlanırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Muharrem İnce'den geldi. Muharrem İnce yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu'yla görüştüm. Bence öyle bir isim yok" dedi.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Amerikan destekli FOX TV yayınında, Kılıçdaroğlu yalan habere ilişkin görüşmeyi doğrulamıştı fakat gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Bir televizyon rogramına mesaj gönderen Muharrem İnce, konu ile ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığını belirtti. İnce, ''O kişiyi kendisine sordum. Bildiğini söylemedi. O ‘şeref yoksunu’nu söyleyin dedim. Yarın ayrıntılı bir görüşme yapacağım. Bence böyle bir görüşme yok.'' diye konuştu.
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