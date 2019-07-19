Kaybeden Türkiye olmaz

ABD'nin anlaşmaya ve uluslararası hukuka aykırı şekilde aldığı F-35 kararı karşısında Türkiye, her türlü alternatifi masaya yatırdı. Türkiye'nin projedeki ortaklığının askıya alınması yerli ve milli savunma sanayiini daha da güçlendirecek. ABD'nin skandal kararı üzerine milli savaş uçağı projesine hız verildi. Geçtiğimiz ay Paris Havacılık Fuarı'nda görücüye çıkan Milli Muharip Uçak (MMU) TF-X'in üretim çalışmaları hızla devam ediyor. 2030'da TSK envanterine girmesi planlanan uçağın teslimatı öne çekilecek.

TÜRKİYE HEP GÜÇLENEREK ÇIKTI

Türkiye, 1974'teki Kıbrıs Harekatı sırasında ABD'nin uyguladığı silah amabargosundan buyana karşılaştığı her zorluktan güçlenerek çıktı. Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, “Kötü komşu, bizi ev sahibi yaptı”. Ambargo ve engellemeler Türkiye'ye zarar vermek bir yana, milli silah sanayiine yaradı. 1974'ten sonra temeli atılan ASELSAN ve TAİ gibi kuruluşlar bugün savunma sanayiinde geliştirdikleri teknolojilerle dünyada söz sahibi. İsrail Heron'u, Pentagon Predator'u vermeyince, yerli imkanlarla geliştirilen İHA ve SİHA'lar, Türkiye'nin havadaki gücünü dosta düşmana kabul ettirdi. SİHA'lar ve yerli helikopter ATAK bugün terörle mücadelede önemli görevler icra ederken, dünya ülkelerinden sipariş yağıyor.

MİLLİ SAVAŞ GEMİSİ VE ALTAY TANKI

Türkiye MİLGEM projesiyle kendi savaş gemilerini üretirken, Altay tankı projesi de hızla devam ediyor. ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayarak Türkiye'nin F-35 programındaki ortaklığını askıya aldığını açıklaması, milli savaş uçağının göklere kanat açma sürecini hızlandıracak. Her türlü opsiyonun masada olduğunu söyleyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Bir kapı kapanırsa kendi kapımızı yaparız. Hızla devam eden Milli Muharip Uçak projemizi daha da hızlandıracağız” sözleriyle ambargoya meydan okudu. Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye'nin yaptığı anlaşmaların, attığı imzaların arkasında olduğunu söyledi.

İMZAMIZIN ARKASINDAYIZ

Demir, “Bu karar, imza altına alınmış mutabakat zabıtlarında ve anlaşmalarda hiçbir şekilde yeri olmayan ve onlara tamamen muhalif bir karar. Alınan karardan sonraki adımların ne olacağını da göreceğiz. Şu anda 'askıya alma' kelimesi kullanılıyor, 'çıkartılma' kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok” diye konuştu.

S-400 SEVKIYATINA DEVAM

Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkıyatı kapsamında 15'inci ve 16'ncı uçaklar dün sabah Mürted Hava Meydanı'na indi. Milli Savunma Bakanlığı, sevkıyatın 7. gününde savunma sistemine ait malzemelerin taşınmasının planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu Su-35, çok amaçlı avcı uçağı olarak kullanılıyor.

RUSYA SU-35'LERİ VERMEYE HAZIR

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Rusya'nın Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu bildirdi. Çemezov, gelişen Türkiye-Rusya askeri teknik işbirliğiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçağı satışı önerisinde bulunan Çemezov, “Eğer Türk meslektaşlarımız arzu ederse biz Su-35 savaş uçağı vermeye hazırız” dedi.

Sözcü İbrahim Kalın, Bolton'a Türkiye'nin tepkisini iletti.

BOLTON'A TÜRKİYE'NİN RAHATSIZLIĞI İLETİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bolton'a ilişkilerin tek taraflı dayatmalarla ilerleyemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la, telefonda, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Kalın, görüşmede ABD'nin, Türkiye'nin ortak üretici olduğu F-35 programından askıya alınması kararından duyulan rahatsızlığı dile getirdi, iki ülke başkanlarının önceki ifadeleriyle uyumlu olmayan bu karar karşısındaki Türkiye'nin tepkisini iletti.

SURİYE VE LİBYA KONUŞULDU

Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin tek taraflı dayatmalarla sağlıklı ilerleyemeyeceğinin altı çizildi. Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeyle Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi ve Münbiç Yol Haritası'nın hayata geçirilmesinin de ele alındığı görüşmede, Libya konusundaki son gelişmeler değerlendirildi ve tarafların siyasi çözüm yoluna dönmeleri hususunda ortak irade beyan edildi. Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret programı ve muhtemel tarihler konusu da görüşüldü.