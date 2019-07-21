Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya sert mesaj: Karşınızda Türkiye'yi bulursunuz

Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya gönderdiği mesajında, Ada'da adil ve kalıcı çözümün sağlanması için, Doğu Akdeniz'de gerginliğin değil, barışın hüküm sürmesi için tüm imkanların kullanılacağını belirtti. Erdoğan, “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dayanışmanın, Türk halkı ile Kıbrıs Türk halkının karşılıklı bağlılığının gücünü sorgulayanlar, ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduklarını acı tecrübelerle anlamışlardır. Kıbrıs Türkü, büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu gerçeği değiştirme hayali içinde olanlar beyhude bir amaç uğruna çabaladıklarını er ya da geç fark edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

45 YIL ÖNCEKİ ADIMI YİNE ATARIZ



Erdoğan, Türkiye'nin Barış Harekatı'nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirdiğini belirterek, “Türk ordusunun, Kıbrıs Türkünün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır” ifadelerini kullandı. Barış Harekatı'nın 20 Temmuz 1974'te, uluslararası hukuka uygun bir biçimde, diplomasinin tüm yolları tüketildikten sonra gerçekleştirildiğine işaret eden Erdoğan, Kıbrıs meselesinde uluslararası meşruiyetin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin temel ilkelerinin başında geleceğini vurguladı.

KIBRIS TÜRKÜNE SİYASİ EŞİTLİK

Başkan Erdoğan, “Kıbrıs'ta olası bir çözüm, ancak Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğinin teminat altına alındığı, güvenlik kaygılarının karşılandığı koşullarda gerçekleşecektir. Ada'daki gerçeklerin gereği olan bu hedeften hiçbir koşulda vazgeçilmeyecektir. Türkiye, her halükarda Kıbrıs Türkü'nün refahının,güvenliğinin ve geleceğinin garantisi olmaya devam edecektir. Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kararlılığını bulacaklardır” uyarısında bulundu.

KIBRIS TÜRK HALKINA BAYRAM KUTLAMASI

Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı nedeniyle Twitter'dan da bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, “Kıbrıs Türk Halkı'nın Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Milli davamız uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yâd ediyorum” ifadelerini kulandı.