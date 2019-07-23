Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Çamlıca Camii'ni hedef almaya devam ediyor. Daha önce caminin dolmayacağını iddia eden Karamollaoğlu bu sefer de "Caminin dolması için seferberlik edildiğini" iddia ederek, "Oraya gidenlerin anası ağladı" dedi. Daha önce Çamlıca Camii'nde sabah namazında mahşeri kalabalık olmuş ve sosyal medyadan birçok kişi, "Karamollaoğlu utandı mı" yorumu yapmıştı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çamlıca Camii ile ilgili tepki çeken açıklamalara devam ediyor.
Karamollaoğlu, daha önce "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir" demiş ve caminin asla doldurulamayacağını iddia etmişti.
"İNSANLARIN ANASI AĞLADI"
Bir radyo programında açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii'ni hedef alarak, "Oraya gidenlerin, tabir yerindeyse anası ağladı. Sırf biz, bir şey söyledik diye, o noktaya bir seferberlik ilan edildi. Ancak, insanlar sabah namazına yetişemedi. Trafik orada kilitlendi. Bu da insanları yordu" diye konuştu.
Karamollaoğlu'nun "deizm" konusunda ise, "Bu gelişme dindar ailelerin çocuklarında daha çok yaşanıyor. Bu iktidarın sebep olduğu bir konudur" diyerek sözü de tepki çekti.
(Haber7)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- MSB: ABD ile güvenli bölge tesis edilmesine yönelik çalışma bugün Ankara'da başladı
- Son Dakika: Dışişleri'nden sert tepki: İsrail'in işgalci eylemlerini şiddetle kınıyoruz
- Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
- Bakan Kurum'dan Düzce açıklaması: Yaralar en kısa sürede sarılacaktır
- Yıldırım'dan kabine revizyonu sorusuna yanıt: Milletimizin refahı için gayret edeceğiz, pozisyonun bir önemi yok