Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çamlıca Camii ile ilgili tepki çeken açıklamalara devam ediyor.

Karamollaoğlu, daha önce "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir" demiş ve caminin asla doldurulamayacağını iddia etmişti.

"İNSANLARIN ANASI AĞLADI"

Bir radyo programında açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii'ni hedef alarak, "Oraya gidenlerin, tabir yerindeyse anası ağladı. Sırf biz, bir şey söyledik diye, o noktaya bir seferberlik ilan edildi. Ancak, insanlar sabah namazına yetişemedi. Trafik orada kilitlendi. Bu da insanları yordu" diye konuştu.

Karamollaoğlu'nun "deizm" konusunda ise, "Bu gelişme dindar ailelerin çocuklarında daha çok yaşanıyor. Bu iktidarın sebep olduğu bir konudur" diyerek sözü de tepki çekti.

(Haber7)