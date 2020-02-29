KAPLAN füzeleri ilk kez İdlib'de kullanıldı
Katil Esed rejimine İdlib'de ağır darbe vurulurken, operasyonun ayrıntıları da ortaya çıkmaya devam ediyor. 33 kahraman askerimizin şehit edilmesinin ardından Türkiye, düşman hedeflerinine bomba yağdırdı. SİHA'lar İdlib kırsalında, Türk savaş uçakları ise, İdlib hava sahasına girmeden, uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla rejim hedeflerini vurdu.
SİHA'LARIMIZ İNTİKAM NÖBETİNDE
Katil rejim unsurlarının cehennemin dibine gönderildiği anlar... https://t.co/uubZkJzqKU pic.twitter.com/Xv2kopYfrb
F-16'lar uzun menzilli mühimmatla vurdu
SİHA'LARIMIZ İNTİKAM NÖBETİNDE
Edinilen bilgiye göre, İHA'lar İdlib hava sahasında işaretleme yaptı ve koordinatları SİHA ile sınırda havada bekleyen F-16'lara bildirdi. SİHA'lar İdlib kırsalında, Türk savaş uçakları ise, İdlib hava sahasına girmeden, uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla rejim hedeflerini vurdu. Rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi. Yetkililerin medya ile de paylaştığı görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargâh ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.
KAPLAN FÜZELERİ İLK KEZ KULLANILDI
Geçtiğimiz hafta İdlib'e sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TRG-300 KAPLAN Füzeleri de, ilk kez İdlib'de kullanıldı. İdlib'deki Kaplan füzeleri, Rejim mevzilerini vurdu. 120 kilometre menzildeki hedeflere ulaşabilen Kaplan, yüksek isabet ve tahrip gücü özelliğiyle etkili ateş gücü yaratıyor.
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