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19 Eylül 2019 Perşembe 14:37:06 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:38:08

Kamuya 425 şehit yakını ve gazi atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 425 şehit yakını ve gazinin ataması çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 425 şehit yakını ve gazinin ataması çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki atama töreninde yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek derecede önemli bir şeref olduğunu belirtti.

Törene katılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına şükranlarını sunan Selçuk, "Gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın, ailelerimizin de Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Atama törenini böyle bir günde gerçekleştirmenin büyük bir mutluluğunu yaşamaktayız. Şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun bir gereği olarak, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizi hep beraber muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bugün siz değerli kardeşlerimiz de bu atama töreniyle bu hizmet kervanına katılacaksınız, inşallah." diye konuştu.

"45 yaşını geçen hak sahiplerine de istihdam hakkı tanıdık"

Bakanlık olarak şehit ailelerine, gazi ve gazi yakınlarına hizmet etmenin kendileri için iftihar vesilesi olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:

"İstiyoruz ki sizler daha müreffeh bir yaşam sürdürün. Bunun için de maddi ve manevi tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde talimatlarıyla haklarınızı genişletmek için her daim uğraşıyoruz. Şehit yakınlarımızın bir olan istihdam hakkını ikiye çıkardık. Vazife malulleri ile terörden zarar gören sivil vatandaşlarımız da istihdam hakkından yararlanabiliyor. 45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık."

Bakan Selçuk, 2014'ten bu yana şehit yakını ve gazi ile gazi yakını atamalarında hak sahipliğini belirleme ve kamu kurumlarına yerleştirme işlemlerini Bakanlık olarak yaptıklarını anımsatarak, atamaları yılda sadece iki yerine periyodik sistemlerle yıl içinde sürekli yapmaya başladıklarını vurguladı.

Sonuçlar www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak

Eskiden sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılırken, öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanma imkanı sunduklarını anlatan Selçuk, "Hak sahipleri artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabiliyor. Hizmetli unvanında çalışan gazilerimizin memur unvanlı kadrolara geçmesine imkan sağladık. Böylece ileride doğabilecek hak kayıplarının önüne geçmiş olduk." dedi.

Bakan Selçuk, hükümetleri dönemlerinde artan istihdam hakkıyla beraber 36 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınını kamu kurumlarında istihdamını sağladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sadece bu yılın ilk altı ayında bin 194 hak sahibimizin ataması yapıldı. Bugün kamu kurumlarımıza yerleşecek 425 kardeşimizle beraber bu sayıyı bin 619'a, ulaştırmış olacağız. 1995'ten bu yana da kamu kurumlarına 42 bin 537 hak sahibini yerleştirmiş olacağız. Bu rakamlar AK Parti Hükümetlerimizin şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik hizmetlerde gösterdiği hassasiyetin, size olan yakınlığımızın da bir göstergesi aynı zamanda. Biz istiyoruz ki sizler daha müreffeh daha mutlu bir yaşam sürün. Bunu da Vatanımıza olan hizmet aşkımızın bir gereği olarak yapmaktayız."

Konuşmaların ardından 425 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına kamuda istihdam imkanı verildi. Atama sonuçları saat 17.00'de Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak.

(AA)

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