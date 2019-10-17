17 Ekim 2019 Perşembe 14:27:05 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 14:31:23
Kalın-Lavrentyev Suriye konusunda mutabık kaldı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye’nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi konusunda mutabık kalındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kalın-Lavrentyev görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye’nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi konusunda mutabık kalındı.
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