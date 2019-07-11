İşte ihanet gecesinden yeni görüntüler... Halk darbecilerin tankını böyle durdurdu

  • Bist 100
    99383.8
  • Dolar
    5,6644
  • Euro
    6,3966
  • Altın
    257,5160
İstanbul
20 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Norveçli araştırmacılar açıkladı: Batan Sovyet nükleer denizaltından radyasyon sızıntısı bulduk Norveçli araştırmacılar açıkladı: Batan Sovyet nükleer denizaltından radyasyon sızıntısı bulduk
Aymen Abdennour Kayserispor'da Aymen Abdennour Kayserispor'da
DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı
Hande Erçel'den 'sosyal medya' açıklaması: Samimi bulmadığım şeyleri paylaşmıyorum Hande Erçel'den 'sosyal medya' açıklaması: Samimi bulmadığım şeyleri paylaşmıyorum
Ağrı'nın saklı cenneti "Miraşe Yaylası" göz kamaştırıyor Ağrı'nın saklı cenneti "Miraşe Yaylası" göz kamaştırıyor
Ticaret savaşlarında Fransa-ABD gerginliği: Trump talimatı verdi Ticaret savaşlarında Fransa-ABD gerginliği: Trump talimatı verdi
Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 851 milyon dolar arttı Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 851 milyon dolar arttı
Almanya Başbakanı Merkel'in titreme nöbetine 'sandalyeli' özel önlem Almanya Başbakanı Merkel'in titreme nöbetine 'sandalyeli' özel önlem
Fransa'da internet devlerine vergi yasa tasarısı onaylandı Fransa'da internet devlerine vergi yasa tasarısı onaylandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Trezeguet, Aston Villa yolunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Trezeguet, Aston Villa yolunda
Gökçe Bahadır boş oturmaktan sıkıldı: Oyunculuğu çok özledim Gökçe Bahadır boş oturmaktan sıkıldı: Oyunculuğu çok özledim
Cari açık 16 yılın en düşük seviyesine geriledi Cari açık 16 yılın en düşük seviyesine geriledi
Son dakika...İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'dan 'Kaşıkçı' açıklaması Son dakika...İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'dan 'Kaşıkçı' açıklaması
Oyuncu Hande Erçel: Hayallerimden asla vazgeçmem Oyuncu Hande Erçel: Hayallerimden asla vazgeçmem
15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi? Metrobüs, otobüs ve tramvay bedava mı? 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi? Metrobüs, otobüs ve tramvay bedava mı?
İBB Meclisi'nden 15 Temmuz kararı İBB Meclisi'nden 15 Temmuz kararı
MS hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? MS hastalığının tedavisi nasıldır ? MS hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? MS hastalığının tedavisi nasıldır ?
Kocaeli'de NATO boru hattından 2 ton yakıt çalan 5 kişi yakalandı Kocaeli'de NATO boru hattından 2 ton yakıt çalan 5 kişi yakalandı
Rejimin İdlib'e saldırılarında kayıpları artıyor Rejimin İdlib'e saldırılarında kayıpları artıyor
Muhammed Şengezer Galatasaray yolunda Muhammed Şengezer Galatasaray yolunda
Haçlılara direnen kale: Aclun Kalesi Haçlılara direnen kale: Aclun Kalesi
WinWin çekiliş sonuçları açıklandı! WinWin kazananlar listesi WinWin çekiliş sonuçları açıklandı! WinWin kazananlar listesi
Kayserispor, Abdennour ile imzaya çok yakın Kayserispor, Abdennour ile imzaya çok yakın
İstanbul Müzik Festivali 18 binden fazla müzikseveri ağırladı İstanbul Müzik Festivali 18 binden fazla müzikseveri ağırladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:52:43 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:53:12

İşte ihanet gecesinden yeni görüntüler... Halk darbecilerin tankını böyle durdurdu

FETÖ'nün hain darbe girişimine katılanlara destek için yola çıkan zırhlı askeri aracı cansiperane şekilde durduran vatandaşların destansı mücadelesi, kamera kayıtlarına yansıdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği'ni işgali amaçlayan ancak vatandaşların direnmesiyle zor anlar yaşayan darbeci askerlere yardıma giden tankı Haliç Köprüsü'nde durduran vatandaşların destansı mücadelelerine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ üyesi askerlerin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe teşebbüsüne ilişkin yeni görüntülere AA ulaştı. 

Darbeci askerlerin ateş açarak engel olmaya çalıştıkları vatandaşların o gece darbeye karşı gösterdiği tarihi direniş, kameralarla kayıt altına alındı.

AA'nın ulaştığı görüntülerden biri de İstanbul Valiliği'ni işgal eden ve polislerle vatandaşların direnmesiyle engellenen darbeci askerlere yardıma gitmeye çalışan paletli Zırhlı Personel Taşıyıcı'nın (ZPT) Haliç Köprüsü yakınında önünün kesilmesi ve buradaki darbeci askerlerin polislerce derdest edilmesine ait anları içeriyor.

Söz konusu görüntülerde, Haliç Köprüsü üzerinde ilerleyen ZPT aracına engel olmaya çalışan vatandaşların zırhlı aracın üzerine çıktıkları ve bir süre üzerindeki vatandaşlarla bu şekilde ilerleyen askeri aracın daha sonra durduğu görülüyor.

Canını hiçe sayarak askeri aracın ilerlemesine izin vermeyen vatandaşlar ve polis ekiplerinin yanı sıra araçlarından inen sürücülerin de tepki gösterdiği askerlere direnenlerin sayısının kısa sürede arttığı kamera görüntülerinde yer alıyor.

Yoldan geçen bazı araçların da polis aracıyla birlikte önünde durduğu ZPT'nin geçişini kapattığı, bir süre sonra gelen iki kamyonun da zırhlı aracın önünü keserek hareketini tamamen imkansız kıldığı anlar görüntülere yansıyor.

Görüntülerde askeri aracın etrafı ve üzerini kalabalık şekilde çevreleyen vatandaşların biber gazlı bir müdahalenin ardından kısa süre geri çekildikten sonra geri dönerek askeri aracın etrafını sardığı anlar bulunuyor.

Zırhlı aracın içindeki askerlerin derdest edilmesinden bir süre sonra ZPT etrafında bekleyen vatandaşların olay yerinden ayrılma anları ve ardından köprüdeki araç trafiğinin normale dönmesi görüntülerde yer alıyor.

Olay yerindeki çelik yelekli polislerin, askeri aracın durdurulması ve içindeki darbecilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından, trafik akışını kontrollü olarak sağlamaya çalıştığı anlar da kameralara yansıyor.

VATANDAŞLAR TANKIN ÖNÜNE YATTI

AA'nın ulaştığı görüntülerde, Sefaköy'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir tankın önüne geçen vatandaşların tankın hareket etmesini engellediği ve bazı vatandaşların da önüne oturarak tankın geçişine izin vermediği anların kayıtları yer alıyor.

Vatandaşların kararlı duruşları karşısında manevra yaparak geri dönen tankın arkasında koşan vatandaşların darbecileri püskürtme anları da kamera kayıtlarında görülüyor.

İSTANBUL'DA KARARA BAĞLANAN İLK DAVA OLDU

Bu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından 24 sanık hakkında 158 sayfalık iddianame hazırlandı.

İstanbul'daki darbe teşebbüsüne ilişkin dördüncü iddianame olarak kayıtlara geçen bu dosyayla ilgili haklarında dava açılan sanıklar, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Darbe girişimine katılan askerlere yönelik İstanbul'da açılan davalarda ilk karar çıkan bu dosyada tutuklu sanık Astsubay Yusuf Yıldız'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Olay tarihinde er olarak görev yapan diğer 23 sanık ise beraat etti.

Cari açık 16 yılın en düşük seviyesine geriledi
NATO boru hattından 2 ton yakıt çalan 5 kişi yakalandı
İBB Meclisi'nden 15 Temmuz kararı
Netanyahu'dan Sisi'ye övgü
6 çocuğuna dilencilik yaptıran kadından çıkan para şok etti
'KADEM'in adını Soros'la zikretmek iftiradır'
Metin Hara, 'Adriana Lima' sessizliğini bozdu... İşte ilk açıklama!
Başkan Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı
Bara gidip Çav Bella'dan rahatsız oldular
Fernando Reges Türkiye'den ayrıldı
İşte ihanet gecesinden yeni görüntüler... Halk darbecilerin tankını böyle durdurdu
Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti
Paris'te Muhammed Bin Selman'ın kız kardeşine hapis talebi
Suriyeli çocuk kanalizasyona düşerek öldü
Terör örgütünde üst düzey korku! Başarılı operasyonlar çözülmeyi hızlandırdı
Başörtüsü düşmanlığı Bebek Otel'de hortladı
Mehmetçik hazır kıta! Akdeniz'de gövde gösterisi
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a yeni sistem!
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Fenerbahçe'den Khedira'ya sürpriz teklif!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ