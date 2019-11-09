İstanbul'un geleceği tehlikede

Ekrem İmamoğlu, 'temel atmama töreni' yapan ilk belediye başkanı olarak tarihe geçti! Ancak tribüne oynamaktan başka bir anlam taşımayan bu adım, İstanbul'un geleceğini tehlikeye attı. Proje hayata geçmezse, megakenti 'kirli' günler bekliyor.

İmamoğlu, 'israf' diyerek projeyi iptal etti ancak ileri arıtma tesisi seçim vaatleri arasındaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde hazırlanan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini, ‘ihtiyaç yok’, ‘israf’, ‘çevreye zararlı’ gibi gerekçelerle iptal etti. Skandal karar sonrasında işi şova çevirerek “temel atmama” töreni düzenledi. Tamamen yeraltına yapılacak ve zaten üstü park olarak projelendirilmiş tesisi parka çevireceklerini söyleyerek İstanbulluları aldatmaya kalkıştı.

ÇEVRE FELAKETİ KAPIDA

Oysa, rafa kaldırmakla övündüğü proje, gelecek vizyonuyla hazırlanmış, bölgedeki nüfus artışı dikkate alınarak, önümüzdeki on yılların ihtiyacına göre planlanmıştı. Haliç kıyısındaki ilçelerin atık suları, Yenikapı'daki tesiste sadece ön arıtmadan geçirilip Marmara Denizi'ne deşarj ediliyor. Oysa Silahtarağa projesiyle, tam arıtma sağlanacaktı. Yenikapı'daki tesisin, birkaç yıl içinde yükü kaldıramaz hale geleceğini belirten uzmanlar, çevre felaketi yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Söz konusu kararın büyük bir hata olduğu konusunda kamuoyuna uyarılarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dünyanın atıksuyu evde dahi kullanılabilecek seviyeye getirebilecek en ileri teknolojisi olan membran teknolojisiyle yapılacak bu tesis, Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın da en büyük kapasiteli membran arıtma tesisi olacaktı. Yani bu tesis, atık suyu yeniden işleyerek içilebilecek seviyeye kadar getirebilme teknolojisine sahip. Arıtılan su, yeşil alanların sulamasında kullanılacak, şebeke suyu israf olmayacaktı” diye konuştu. Yenikapı'daki tesisin, İstanbul Havalimanı ve bölgedeki kentsel dönüşüm projeleriyle artan yükü kaldıramayacağını kaydeden Birpınar, Haliç'in tekrar kokuya boğulmaması ve İstanbul'un geleceği için gereken bugünden yapılmalı” dedi.

MAKYAJ PROJELER GELİYOR

'Temel atmama töreni' yapan ilk belediye başkanı olarak tarihe geçen İmamoğlu’nun, yerel seçimler öncesinde, İstanbul'un iki yakasına, iki yeni ileri biyolojik arıtma tesisi kurma vaadinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. İSKİ'yi borçsuz devralan İmamoğlu, kaynakları altyapı yatırımları için harcamak yerine ‘makyaj’ projelere kaydırarak, 5 seneyi göz boyamayla geçirmeyi hedefliyor.

KOKUDAN DURULMUYOR!

İstanbul'daki iptal kararı, yıllardır CHP'li belediyelerce yönetilen İzmir ve Muğla'daki rezaleti akıllara getirdi. Arıtma tesisi yapılmadığı için turizmin en önemli bölgelerinden Fethiye’de

deniz çöplüğe döndü. Kirlilik nedeniyle ilçenin dünyaca ünlü plajlarındaki deniz suyu kalitesi düştü. Atık sular nedeniyle foseptik işlevi gören İzmir Körfez’de de kokudan durulmuyor.

6 AYDA FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

İmamoğlu projenin, İTÜ'den bilimsel bir ekip tarafından incelendiğini söylemişti. Projenin, ekipteki Prof. Seval Sözen'in “ihtiyaç yok” görüşü üzerine iptal edildiği öğrenildi. Ancak Sözen, nisan ayında yaptığı açıklamada “Denizlerimizi korumak için atık sular acilen en uygun teknojiyle arıtılmalı” demişti. Prof. Sözen'in İSKİ Yönetim Kurulu'na atanacağı iddia ediliyor.