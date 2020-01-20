İstanbul'da sürücülerin 'çakar kabusu' yeniden başladı

  • Bist 100
    122567
  • Dolar
    5,9056
  • Euro
    6,5520
  • Altın
    294,4590
İstanbul
1 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ünlü Yeşilçam oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi Ünlü Yeşilçam oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi
Ceren Özdemir davasında flaş gelişme Ceren Özdemir davasında flaş gelişme
Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu
Sefir ne demek, ne anlama geliyor? İşte sefir kelimesinin anlamı Sefir ne demek, ne anlama geliyor? İşte sefir kelimesinin anlamı
Defne Samyeli itirafıyla olay olmuştu! Mustafa Sandal'dan flaş karar Defne Samyeli itirafıyla olay olmuştu! Mustafa Sandal'dan flaş karar
Bakan Dönmez: Sinop’a başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir Bakan Dönmez: Sinop’a başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir
Anadolu'nun yetiştirdiği sanatçılardan Kortidis'in kaleminden farklı bir 'Bandırma Vapuru' hikayesi Anadolu'nun yetiştirdiği sanatçılardan Kortidis'in kaleminden farklı bir 'Bandırma Vapuru' hikayesi
Saracchi'nin performansı taraftarları hayran bıraktı Saracchi'nin performansı taraftarları hayran bıraktı
Aşık Veysel 'Uzun İnce Bir Yoldayım' başlıklı şiir dinletisiyle anılacak Aşık Veysel 'Uzun İnce Bir Yoldayım' başlıklı şiir dinletisiyle anılacak
Urfa'nın unutulmaz sesi Kazancı Bedih anılıyor Urfa'nın unutulmaz sesi Kazancı Bedih anılıyor
Rumlar hayal aleminde: Türkiye'nin Kıbrıs'tan gitmesini başarmamız, Kıbrıs sorununun çözümüyle mümkündür Rumlar hayal aleminde: Türkiye'nin Kıbrıs'tan gitmesini başarmamız, Kıbrıs sorununun çözümüyle mümkündür
AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
Beşiktaş'ta taraftarların takıma güveni kalmadı Beşiktaş'ta taraftarların takıma güveni kalmadı
Aile yadigarı eşyaları 'Sergi Evi'nde beğeniye sunuyor Aile yadigarı eşyaları 'Sergi Evi'nde beğeniye sunuyor
Beypazarı'ndaki müzeler Türk kültürünü yaşamak isteyenleri bekliyor Beypazarı'ndaki müzeler Türk kültürünü yaşamak isteyenleri bekliyor
Araplar'dan Kruse için gelen teklif 5 milyon Euro Araplar'dan Kruse için gelen teklif 5 milyon Euro
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı
Dünyayı 'gizemli virüs' korkusu sardı! Salgı ihtimali yükseliyor... Dünyayı 'gizemli virüs' korkusu sardı! Salgı ihtimali yükseliyor...
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu? Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi? Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
Hindistan'dan 3 bin 500 kilometrelik nükleer füze testi Hindistan'dan 3 bin 500 kilometrelik nükleer füze testi
Merkez Bankası kararı: Birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi Merkez Bankası kararı: Birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ocak 2020 Pazartesi 09:45:05 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 09:52:43

İstanbul'da sürücülerin 'çakar kabusu' yeniden başladı

1 Kasım 2019'dan yürürlüğe giren Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba düzenlenmesi ile sona eren sürücülerin "çakar kabusu" yeniden başladı

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba düzenlenmesi, 1 Kasım 2019'dan itibaren yürürlüğe girdi. Uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinin (F) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi.

Yeni düzenlemenin ardından yetkisiz çakar kullanımında bir süre azalma olduğu görüldü. Ancak son günlerde trafik yoğunluğuyla birlikte tepe çakarı kullanan çok sayıda aracın emniyet şeritlerini işgal etmeye, diğer sürücüleri sıkıştırmaya başladığı görüldü.

YAKALANAN SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımıyla ilgili denetimlerine ise devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler köprüsü Altunizade'de denetim yapan ekipler, tepe lambası açık olan sürücülere kimlik ve koruma kararı belgesi kontrolü yaptı. Denetimler sırasında tepe lambası kullanan araçlar durduruldu. Koruma kararı ve tepe lambası kullanma izni olmadığı halde kullanan bir sürücü ile aracın sahibine ayrı ayrı bin 228 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü "Koruma polisimiz yanımızda olmadığı için ceza uygulandı" iddiasında bulundu. 


KİMLER "ÇAKAR" KULLANABİLİYOR

Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekinde bildirilen "devletin en üst protokolü"nde bulunan 29 makamın emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ile bu makamların korumasından sorumlu koruma araçlarında ışıklı uyarı sistemleri kullanılabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araçta, çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kullanılamayacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesi (f) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak.

Zorunlu hallerde çakar kullanımı en az 150 metre önceden başlayacak. Bu araçlar ancak tehdit veya görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ