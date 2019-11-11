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11 Kasım 2019 Pazartesi 21:16:28 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 21:42:16

İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı

'Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla koltuğa oturan CHP'li İmamoğlu, zama duymadı. İstanbul’da, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerine yaptığı zamın ardından şimdi de 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 oranında zam yapacak. Vatandaşlar ise "İmamoğlu verdiği sözü tutmalı" diyerek yeni zam haberine tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük kuruluşlarından olan ve kentin su ihtiyacının karşılandığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2020 bütçesi hazırlandı. Yeni bütçeye göre, 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 zam yapılacak. Bu zamma tepki gösteren vatandaşlar, "İmamoğlu verdiği sözü tutmalı. Suyu ucuzlatacağını, gençlere iş sahası açacağını söyledi. Verdiği sözlerde durmalı." tepkisini gösterdiler.

İnci Yazıcıoğlu, "İmamoğlu verdiği sözü tutmalı. Siyasette verilen sözler tutulmalı. Suyu ucuzlatacağını, gençlere iş sahası açacağını söyledi. Verdiği sözlerde durmalı. Yağmur da yağmadı su sıkıntısı var. Allah'ın suyuna bu kadar da zam gelmemesi lazım" diye konuştu.

"ZAMMA KARŞIYIZ"

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşlarından İSKİ'nin genel kuruluna sunulmak üzere hazırlanan bütçe kitapçığına göre 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 oranında zam gelecek.

Muhammet Beyazıt da, "Bir yandan su eksiliyor, bir yandan zam geliyor. Ne yapacağız? Susuz mu kalacağız? Allah sonumuz hayır etsin. Ne olacak bu milletin hali düzelecek mi, zamma karşıyız tek cümleyle" dedi.

"HER ŞEY ZAM OLMUŞ"

İş yeri sahibi Ömer Karakaş ise, "Her şey zam olmuş. Biz de içeceği bir buçuk liraya sattığımız zaman insanlar 'niye bu kadar zam oldu' diye tepki gösteriyor. Bence biraz düşürsünler fiyatları" ifadelerini kullandı.

1 ARALIKTAN İTİBAREN FİYATLAR ZAMLANACAK

Yeni çıkarılan bütçe kitapçığına göre su satış tarifeleri teklifine göre, 0-15 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 TL'lik metre küp fiyatı, 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren 4,80 TL olacak. 11-20 metreküpe kadar olan kullanımlarda 6 TL olan tarife de aynı tarihten itibaren 7,20 TL olacak. İşyerleri için uygulanan 10,74 TL'lik tarife de 1 aralıktan itibaren 12,89 TL olarak uygulanacak. Köylerdeki işyerleri için uygulanan 2,68 TL'lik metreküp fiyatı 3,22 TL'ye çıkartılacak. Köylerdeki konutlarda uygulanan birim fiyat ise 1 TL'den 1,20 TL'ye yükseltilecek.

MAYIS'TA İNDİRİM YAPILMIŞTI

Mayıs'ta İBB Meclisi ve İSKİ Genel Kurulunda alınan kararlarla suya konutlarda yüzde 46, iş yerlerine ise yüzde 10 indirim yapılmıştı.

DHA

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