İstanbul Valisi Yerlikaya, koronavirüse ilişkin yeni tedbirleri açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, taksi ve internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirler arası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Otobüs ile şehirler arası yolculuğun 'Seyahat İzin Kurulu'nun iznine bağlanmış olması nedeniyle taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir."

ÇOCUKLAR MARKET VE PAZAR YERLERİNE ALINMAYACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, anne ve babaların çocukları korumak için gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını kaydetti.

İstanbul'da minibüs ve servisler "şehirler arası seyahat" kısıtlamasından muaf tutuldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, minibüs ve servislerin "şehirler arası seyahat" kısıtlamasından muaf olduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları ile şehir içi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçen minibüs taşımacılığı 'şehirler arası seyahat' kısıtlamasından muaftır. (Örneğin, Gebze'de olan bir fabrikanın servislerinin çalışanları İstanbul'dan Gebze'ye ve Gebze'den İstanbul'a taşımaları) İşçi ve çalışan servislerinde de genelgede belirtildiği üzere sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunludur."

Yerlikaya, bazı şehirlerde şehiriçi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçmesi gereken minibüs taşımacılığının seyahat kısıtlamasından muaf olduğunu vurgulayarak, "(Örneğin,Gebze-Harem minibüs hattı gibi) Genelgede belirtilen sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

AA