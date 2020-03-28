28 Mart 2020 Cumartesi 14:03:18 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 14:15:17
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bugün 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışların durdurulduğunu bildirdi.
Yerlikaya, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir."
AA
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