İstanbul hava durumu son dakika! 11 Temmuz yağmur ne zaman bitecek?

İstanbul hava durumu son dakika araştırması yapılıyor. 11 Temmuz yağmur ne zaman bitecek? sorusu gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Temmuz ayında hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte yağış etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz ve Ege ile İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağışlı havanın yaşanacağı bildirdi. Kuvvetli yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgarın da beklendiğini ifade eden MGM, hava sıcaklığının ise kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 8 derece azalacağı kaydetti. İstanbul hava durumu son dakika araştırması güncel olarak araştırılıyor. İstanbul hava durumu hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık.

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA!

Meteoroloji'nin tahminlerine göre dünden bu yana devam eden ancak sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur bugün devam edecek. Yağmurun saat 18.00 itibari ile etkisini yitireceği biliniyor. Termometreler bugün 24 dereceyi gösteriyor.

11 TEMMUZ YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

Yağmur bu akşamdan itibaren İstanbul'u terk edecek ve hava sıcaklığı da aynı oranda yükselerek 27 - 29 derece arasını bulacak. Ancak Meteoroloji 15 Temmuz Pazartesi için de yağmur uyarısında bulunuyor.

UYARILAR YAPILIYOR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Tekirdağ ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), İç Ege , Göller Yöresi, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi'nde önce güney ve batı zamanla kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde (50-70 yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YAĞIŞ BEKLENEN DİĞER İLLER HANGİLERİ?

Tahmin edilen yağışların Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) 11 Temmuz Perşembe günü Marmara'nın doğusu (İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) ve Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük) 12 Temmuz Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı ilçeleri) kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.