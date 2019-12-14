  • Bist 100
    110477
  • Dolar
    5,8147
  • Euro
    6,4658
  • Altın
    275,3870
İstanbul
7 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TOKİ 100 bin konut kurası çekilecek mi? TOKİ 100 bin konut projesi kurası ne zaman? TOKİ 100 bin konut kurası çekilecek mi? TOKİ 100 bin konut projesi kurası ne zaman?
İsrail, Rumlarla anlaşmış olsa da gazını Türkiye üzerinden gönderme seçeneğini değerlendiriyor İsrail, Rumlarla anlaşmış olsa da gazını Türkiye üzerinden gönderme seçeneğini değerlendiriyor
Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı: Denerken mürekkep belki yüzden fazla taştı, tekrar yaptım Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı: Denerken mürekkep belki yüzden fazla taştı, tekrar yaptım
TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı dev operasyon: 250 ton sahte içki ele geçirildi   Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı dev operasyon: 250 ton sahte içki ele geçirildi  
Son Dakika... Bakan Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü Son Dakika... Bakan Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü
Hale Akınlı kimdir? Hamit Akınlı'nın eşi Hale Akınlı vefat etti! Hale Akınlı kimdir? Hamit Akınlı'nın eşi Hale Akınlı vefat etti!
2019 yılında kredi kartlarında biriken para puanları 2020'de kullanılabilecek 2019 yılında kredi kartlarında biriken para puanları 2020'de kullanılabilecek
Atatürk Havalimanı ve Kirazlı yönüne metro seferleri yapılamıyor Atatürk Havalimanı ve Kirazlı yönüne metro seferleri yapılamıyor
Biriken kredi kartı para puanları 2020’de silinecek mi? Biriken kredi kartı para puanları 2020’de silinecek mi?
Fahriye Evcen ne zaman doğum yaptı? İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan bebeğin fotoğrafları Fahriye Evcen ne zaman doğum yaptı? İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan bebeğin fotoğrafları
Fahriye Evcan 8 aylık oğlu Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdi Fahriye Evcan 8 aylık oğlu Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdi
Libya'daki savaşta BAE ve Rusya'nın Hafter'e verdiği desteğin itirafları yayımlandı Libya'daki savaşta BAE ve Rusya'nın Hafter'e verdiği desteğin itirafları yayımlandı
Yarıyıl tatili ne zaman? 2019 okul tatil takvimi Yarıyıl tatili ne zaman? 2019 okul tatil takvimi
İmamoğlu, halkın boş arazideki park isteğini reddetti İmamoğlu, halkın boş arazideki park isteğini reddetti
Kuzey Kore yine yaptı yapacağını! Kuzey Kore yine yaptı yapacağını!
Hakan Arslan, Fenerbahçe maçında görev yapamayacak Hakan Arslan, Fenerbahçe maçında görev yapamayacak
AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF soru ve cevaplar ne zaman açıklanır? AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF soru ve cevaplar ne zaman açıklanır?
İki ilimizde ölüme nedene olan şırınga çikolatanın ihmalinin maliyeti 10 kuruş İki ilimizde ölüme nedene olan şırınga çikolatanın ihmalinin maliyeti 10 kuruş
Beşiktaş, 2 yıldızın peşinde! Beşiktaş, 2 yıldızın peşinde!
Bursa'da genç kadını dövüp seyir halindeki araçtan attı Bursa'da genç kadını dövüp seyir halindeki araçtan attı
Marcelo, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor! Marcelo, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor!
Ersun Yanal’dan 'Topu vermeyin' uyarısı Ersun Yanal’dan 'Topu vermeyin' uyarısı
Zemheri nedir, Zemheri ne zaman giriyor? Zemheri dizisi konusu ne, oyuncular kim? Zemheri nedir, Zemheri ne zaman giriyor? Zemheri dizisi konusu ne, oyuncular kim?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Aralık 2019 Cumartesi 13:44:33 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 13:53:46

İsrail, Rumlarla anlaşmış olsa da gazını Türkiye üzerinden gönderme seçeneğini değerlendiriyor

Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmanın kıta sahanlığı Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri 'B planı' hazırlamaya yöneltti. Bölgede Türkiye'nin hayati öneme sahip olduğunu belirten, Kıbrıs İlim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, "İsrail, GKRY ile anlaşma yapmış olsa da hala gazını Eastmed projesine kıyasla daha fizıbıl bir seçenek olan Türkiye üzerinden gönderme seçeneğini değerlendiriyor." açıklamasında bulundu

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmanın kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeyi de kapsadığını belirterek, "Türkiye, mutabakata ve 1946 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi'nden doğan hakkına dayanarak bölgede sondaja başlayabilir, BM'ye münhasır ekonomik bölge ilanında bulunmasına gerek yoktur." dedi.

TÜRKİYE, İSRAİL İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Öte yandan bölgede İsrail için Türkiye'nin hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Atun, "İsrail, GKRY ile anlaşma yapmış olsa da hala gazını Eastmed projesine kıyasla daha fizıbıl bir seçenek olan Türkiye üzerinden gönderme seçeneğini değerlendiriyor. Hatta İsrail'in bu konuyu büyük bir Türk şirketiyle görüşmekte olduğu biliniyor. 2020 ABD seçimlerinden sonra İsrail de tavrını değiştirebilir." dedi.

Atun, Suriye'de Esed rejiminin ekonomik anlamda zor durumda olduğunu ve Türkiye ile barışmak için bir kıvılcım aradığını dile getirerek, Suriye ile de gelecek yıllarda ülke istikrara kavuştuktan sonra benzer bir anlaşma yapılabileceğini söyledi.

Lübnan ile GKRY arasında 2007'de yapılan deniz sınırı anlaşmasının Lübnan Meclisinde reddedildiğini anımsatan Atun, Lübnan ile Türkiye arasında da gelecekte mutabakata varılabileceğini ifade etti.

Atun, Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmanın kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeyi kapsadığını belirterek, "Türkiye bu mutabakata ve 1946 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi'nden doğan kıta sahanlığı hakkına dayanarak, bölgede sondaja başlayabilir, BM'ye münhasır ekonomik bölge ilanında bulunmasına gerek yoktur." diye konuştu.

"KIYIDAŞ DEVLETLERİN TÜRKİYE'NİN YAKLAŞIMINI BENİMSEMESİ LEHLERİNE"

Bölgede ayrıca Suriye, Mısır ve İsrail ile anlaşmalar yapılması gerektiğini dile getiren Gürdeniz, şunları kaydetti:

"Tüm kıyıdaş devletlerin Türkiye'nin yaklaşımını benimsemesi kendi lehlerine. Mesela, İsrail'in Afrodit gaz sahası dahil 6 bin kilometrekare alan kaybı var. Yunanistan, Girit Adasına tam yetki verilmesini istiyor. Mısır, eğer ortay hat olarak Yunanistan ana karası yerine, Girit'i sayarsa 15 bin kilometrekarelik büyük bir alan kaybediyor. Türkiye, bu manevrasıyla adalara tam alan yetki verilmemesi tartışmasını başlattı. GKRY egemen olmayan bir ada devleti ama bir kıta devleti olan Mısır ile ortay hattı çizdi. Uluslararası hukukta adaların böyle bir hakkı yok."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ