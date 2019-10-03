İş adamlarını dolandıran şebeke çökertildi

Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, işadamlarını dolandıran şüphelilere yönelik araştırma başlattı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini İzmir'de faaliyet gösteren, Hüma Group Yatırım Danışmanlık Şirketi yetkilisi ve çalışanı olarak tanıtan A.P., Y.B., Ö.O.D, M.M.Ö., E.K., I.K I.B.O., M.L.Y, H.G. isimli şahısların, K.K.T.C.'de faaliyet gösteren Gifa Holding yetkilileri Y.K, I.Y, ve S.A. ile ortak hareket ettikleri belirlendi. Şüphelilerin başta İzmir olmak üzere farklı illerde irtibata geçtikleri sanayici ve iş adamlarından yurt dışı bağlantılı kredi kullandırmak vaadi ile vergi ve sigorta ödemesi adı altında yüksek miktarlarda tahsilat yaptıkları saptandı. Şahısların bu yöntem ile İzmir'de 11 sanayici ve iş adamından yaklaşık 10 milyon lira para aldıkları, dolandırıcılık yapan şahısların aynı yöntem ile Pakistan, Ürdün, Kuveyt, Iran ve Cezayir ülkesinde de sanayici ve iş adamlarını dolandırdıkları belirlendi.



Polis şebekeyi çökertti



Şahısların söz konusu paralar ile kendilerine ve birinci derece yakınlarına menfaat sağladıkları, toplamış oldukları paraların büyük kısmını K.K.T.C. faaliyet gösteren Holdingin hesabına aktardıkları belirlendi. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İzmir, İstanbul ve Ankara'da ikamet ettiği tespit edilen 9 şahıs hakkında, geçtiğimiz Salı günü, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. 8 şüpheli yakalanırken şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; bir adet GLOCK marka ruhsatsız silah, bir adet Sahte Polis Kimlik Kartı, bir adet Sahte T.C. Kimlik Kartı, dolandırıcılığa konu firmalara ait çok sayıda evrak, dolandırıcılığa konu paraların yurt dışına aktarıldığına dair dekontlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından adliyeye sevk edildi.