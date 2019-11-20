20 Kasım 2019 Çarşamba 17:05:48 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 17:15:52
İran-Türkiye sınırında korkutan deprem
İran-Türkiye sınırında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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