15 Eylül 2019 Pazar 10:48:11 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 10:52:46
Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında belirlenen 4 EYP imha edildi
Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında belirlenen 4 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı 4 EYP'nin belirlenerek yerinde imha edildiği kaydedildi.
(AA)
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