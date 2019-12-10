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10 Aralık 2019 Salı 09:16:43 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 09:24:45

İngiliz ajan Le Mesurier kimden kaçıyordu? Neden sundurmada 10 metre yürüdü?

Yeni ulaştığı görüntüler ve olay yerinde çektiği fotoğraflar İngiliz ajan Le Mesurier'in sır ölümünde yeni sorular akla getirdi: İngiliz ajan 7 metrelik yükseklikten intihar edip ölmeyeceğini bilmez mi? Neden sundurmada 10 metre yürüdü?

Eşinin "Uyku ilacı aldı" dediği Mesurier neden Tekel bayisinde görüntülendiği kıyafetlerini çıkartmadan yattı? İngiliz ajan eve giren saldırgandan kaçarken mi sundurmaya çıkıp karşıdaki bedestenin çatısına atlamak istedi?

SABAH'ın yayınladığı, İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in İstanbul Karaköy'deki sır ölümünden önceki son saatlerine ilişkin görüntüler, olay yerinin fiziki koşullarını gösteren çektiğimiz fotoğraflar ve eşi Emma Winberg'in çelişkili ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirecek önemli soruları da gündeme getirdi.

İngiliz ajan 7 metrelik yükseklikten intihar edip ölmeyeceğini bilmez mi? Neden sundurmada 10 metre yürüdü?

Eşinin "Uyku ilacı aldı" dediği Mesurier neden Tekel bayisinde görüntülendiği kıyafetlerini çıkartmadan yattı?

İngiliz ajan eve giren saldırgandan kaçarken mi sundurmaya çıkıp karşıdaki bedestenin çatısına atlamak istedi?

Le Mesurier'in ölü bulunduğu andaki kıyafetleriyle tekel bayiinden sigara alırken giymiş olduğu kıyafetlerin aynı olması ve evinin sundurması boyunca 10 metre kat ettikten sonra atlarken 4 metre uzaklıktaki tarihi bedestenin duvarına çarpması birinden kaçtığı şüphesini doğurdu. İngiliz ajanın altı saat önceki kıyafetleriyle bir saldırgandan kaçarken açık pencereden sundurmaya çıkmış ve bedestenin çatısına atlamaya çalışırken duvara çarpıp ölmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

İngiliz ajanın eşi Emma Winberg'in çelişkili ifadeleri ve polisi intihar ihtimaline yönlendirmeye çalışması onu olağan şüpheli haline getiriyor. Winberg'in, Türkiye'deki diplomatik görevleri sonrası Irak'ta kendi iletişim şirketini açması ve ifadesinde görevini, casusluk mesleği içinde kullanılan 'Etki Değerlendirme Sorumlusu' olarak tanımlaması da Emniyet'i kuşkulandıran bir etken.

İngiliz ajan Le Mesurier'in gizemli ölümüyle ilgili yanıt bekleyen yeni sorular şöyle:

* Son ortaya çıkan görüntüler ışığında Le Mesurier, eve geldikten sonra eşinin ifadesine göre uyumaya niyetlendiği halde neden üzerini hiç değiştirmedi, kemerini ve kol saatini dahi çıkarmadan uyku ilacı ve sakinleştirici alıp uyumak istedi?

* Le Mesurier, eğer intihar ettiyse pencereden sundurmaya çıkıp direkt kendini boşluğa bırakmak yerine neden 10 metre boyunca ilerleyip, sundurmanın tam köşesinden karşıdaki tarihi bedestenin çatısına ulaşmak istercesini sıçrayarak atladı? Mesurier çatıya ulaşamadan bedestenin duvarına mı çarptı?

* Le Mesurier'in atladığı yaklaşık yedi metrelik yükseklik intihar eylemi sırasında kesin ölüme neden olmayacak kadar alçak. Bir ajan bunun yeterli olmadığını bilmez mi? Neden ölmek için daha kesin, net bir eylem planlamadı?

* Le Mesurier, 6 saat önce Tekel bayiiinde görüldüğü kıyafetlerle evine geldikten sonra evde otururken eve giren bir saldırgandan kaçmak için mi sundurmaya çıktı? Yine saldırgandan kaçmak için mi karşı çatıya atlamak istedi ya da saldırgan mı onu itti?

* İngiliz ajanın eşi Emma Winberg, eşinin uyuduğunu söylediği halde -eğer gerçekten uyuduysa- dışarıdan geldiği kıyafetlerle uyuduğu ayrıntısına neden değinmedi? Suriyeli ziyaretçi Faruk Habib'in yarım saatlik ziyaretini neden iki saatmiş gibi anlattı?
 

'EVİ GÜVENLİ AMA ÇEVRESİ DEĞİL'

İngiltere'de önemli görevlerde bulunan emekli istihbarat yöneticisi, casusluk uzmanı Metin Ersöz, Le Mesurier'in gizemli ölümünü SABAH'a değerlendirdi:
* İngiliz basınına göre Rus gazeteci Ivan Safronov, Maksim Borodin ve Olga Kotovskaya'nın, İngiliz emlakçı Scott Young'ın, İngiliz istihbaratına çalışan avukat Nikolai Gorokhov'un ölümü hep bir binadan düşerek gerçekleşti.
* Yüksekten düşen biri refleks olarak ellerini ve ayaklarını yere koymaya çalışır. Kırıklar da bunu destekliyor. Bu da düşerken bilincinin açık olduğunu gösteriyor.
* Bölgede kapılar güvenlikli olsa da çevre dükkânların teraslarından bu eve girilebilecek çok sayıda nokta var. Bu da intihar dışı faktörler arasında değerlendirilmeli. Yürümek için çıktığı sundurmada karısı tarafından da aşağı itilmiş olabilir.

İngiliz ajan Le Mesurier'in 2016'da İngiliz Başkonsolosluğu'ndaki bir etkinlikte çekilen fotoğrafı.

EŞİ EMMA'NIN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ

Emma Winberg polis ifadesinde Faruk Habib'in eve geldiğini söylüyor. İddiaya göre Habib, Mesurier'in yönettiği paravan yardım kuruluşunun; Suriye, Türkiye ve Avrupa arasındaki kuryesi. Habib ifadesinde olay günü saat 18.00'de evden ayrıldığını belirtiyor. Winberg ise ifadesinde Habib'in yaklaşık 2 saaat evde kaldığını söylüyor. Winberg, "Saat 23.30'da yattım. Eşim uyku ilacı alıp 01.30 - 02.30 arasında yattı. O yatınca uykum kaçtı ve saat 04.30'a kadar uyanık durdum. Tam yatarken bu kez eşim uyandı. Ben de uyku ilacı attım. Saat 05.00'te kapıyı çalan polisin sesiyle uyandım? Evde eşimi aradım bulamadı. Balkona çıktığımda eşimin cansız bedenini gördüm" dedi. Winberg'in uyku ilacı alıp sadece yarım saat sonra uyanması ve ilk iş olarak desteler halindeki parayı çantasına koyması da polisi şüphelendiriyor.

BÜYÜKADA'DAKİ GİZEMLİ KADIN

İngiliz ajan 'in Büyükada'daki evin in önünde dün hareketlilik vardı. Evin önünde bisikletiyle bekleyen yabancı uyruklu bir kadın dikkat çekti. Telefonla görüşen kadın sokaktan ayrıldıktan sonra tekrar geldi. Gazetecilerin sorularına "İngilizce bilmiyorum" dedikten sonra telefonla İngilizce konuşarak uzaklaştı.

(Sabah)

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