28 Şubat 2020 Cuma 11:35:27 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 11:57:44
İncirlik Üssü’nde hareketli saatler
Mazlumların hamisi Türkiye, olağanüstü bir gün yaşıyor. Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından bugün İncirlik Üssü’nde hareketlilik başladı.
Devletimiz bütün varyasyonları kullanmaya başladı.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde dün 33 askerin şehit olduğu hain hava saldırısı sonrası Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde de hareketli anlar yaşanıyor.
Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı.
Öte yandan, kargo uçaklarının iniş ve kalkışları da sürüyor.
İHA
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